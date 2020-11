Un 70% de la humanitat haurà de vacunar-se per tal de garantir la fi de pandèmia

Experts insisteixen que els primers a ser immunitzats han de ser els treballadors sanitaris i persones de grups de risc

Actualitzada 11/11/2020 a les 19:08

Si les vacunes contra la covid-19 que estan enla última fase de desenvolupament resulten positives, aproximadament un 70% de la població mundial hauria d'immunitzar-se per tal de garantir la fi de la pandèmia, ha calculat avui la científica cap de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Soumya Swaminathan.Encara que queda per veure lo eficaçes que seran les futures vacunes, Swaminathan i la directora del Departament d'Immunització de l'OMS, Kate O'Brien, estimen que aquest seria el percentatge ideal, encara que l'objectiu per al 2021 és aconseguir el 20%.«Cap companyia de les que està investigant podrà tenir immediatament dosi per a tothom», ha alertat O'Brien, qui ha indicat que és important per això que tots els laboratoris continuïn les seves investigacions fins i tot si un d'ells s'avança als altres.En una trobada amb internautes per analitzar els nous i esperançadors avanços en vacunes que aquesta setmana s'han reportat als EUA i Rússia, les dues expertes han assenyalae que les noves tecnologies desenvolupades en l'actual lluita anticovid «poden ajudar a protegir-nos millor de futures pandèmies».Al·ludien en aquest sentit a tecnologies com l'ARN Missatger (ARNm), usat en les candidates a vacuna de Pfizer-BioNTech i de Moderna, i que en lloc de l'habitual recurs a formes afeblides d'un virus utilitza molècules que donen instruccions a l'organisme humà sobre com construir anticossos.Swaminathan ha subratllat respecte a les notícies d'un 90% d'eficàcia en els estudis clínics del projecte germànic-estatunidenc Pfizer-BioNTech que es tracta de resultats preliminars i «fan falta més dades» fins a garantir que pot rebre llicència de producció.Fins i tot si les hipotètiques vacunes arriben finalment a ser disponibles per al gran públic, les expertes de l'OMS han insistit que els primers a ser immunitzats han de ser els treballadors sanitaris i persones de grups de risc, com ara ancians o pacients amb determinades patologies.O'Brien ha insistit especialment que les primeres vacunes que puguin arribar en uns primers mesos en què hi haurà major demanda que oferta, no han d'emmagatzemar-se, i ha advertit als països contra la idea de crear grans reserves.«El correcte i intel·ligent és garantir que es vacunin els que més les necessitin», ha assegurat, afegint que en aquests primers moments «una vacuna a la nevera no beneficiarà a ningú».Preguntades sobre els problemes de distribució que podrien comportar les vacunes desenvolupades amb tecnologia ARNm, que requereixen estar conservades a temperatures pròximes als 80 graus sota zero, les expertes han indicat que això suposaria un desafiament però ja hi ha tecnologies com l'anomenat «gel sec» que poden ajudar.També han subratllat que anteriorment ja hi ha hagut vacunes que requerien emmagatzematge a temperatures tan fredes, com la de l'ébola, per la qual cosa s'han provat de manera limitada cadenes d'emmagatzematge i distribució en algunes parts del món.Swaminathan ha explicat que normalment una vacuna triga deu anys a desenvolupar-se i que el rècord de rapidesa ara ronda els quatre anys i mig, però que el fet que una part tan gran de la comunitat científica internacional s'hagi unit en aquesta recerca podria ajudar al fet que aquesta vegada sigui molt de menor.O'Brien ha afegit que l'OMS necessita uns 20.000 milions de dòlars per a la seva plataforma Covax, destinada a finançar alguns dels laboratoris a canvi que es distribueixi equitativament la vacuna en països en desenvolupament.«Encara que semblen molts diners, es perden cada deu dies en comerç i turisme en el món ara suposa uns 35.000 milions de dòlars», ha comparat l'experta canadenca.