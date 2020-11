Les aigües residuals revelen pics de consum d'èxtasi a Espanya durant la pandèmia

La cocaïna i la marihuana són les drogues més consumides i s'ha constatat que on més alcohol es beu és a Bilbao i a Catalunya

Actualitzada 11/11/2020 a les 21:19

L'anàlisi de les aigües residuals a Espanya ha constatat que la cocaïna i la marihuana són les drogues més consumides, encara que aquest any els científics han trobat pics ocasionals de presència «molt alta» d'èxtasi durant la pandèmia, i han constatat que on més alcohol es beu és a Bilbao i a Catalunya.La Xarxa Espanyola d'Anàlisi d'Aigües Residuals amb Fins Epidemiològiques (ESAR-Net), en la qual col·labora l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA-CSIC), ha commemorat els seus tres anys d'existència amb una jornada telemàtica en la qual ha presentat els principals resultats d'aquests tres anys i que ha comptat amb l'assistència en línia de 200 persones d'Espanya, Portugal i Amèrica Llatina.La jornada s'ha centrat en com, gràcies a la feina de l'ESAR-Net, s'ha evidenciat que la cocaïna i el cànnabis són les drogues més consumides a Espanya, segons Lubertus Bijlsma, de la Universitat Jaume I i membre de l'ESAR-Net, que ha subratllat la rellevància de fer mostres de major cobertura geogràfica i a més llarg termini.Rosario Rodil, investigadora de la Universitat de Santiago de Compostel·la (USC), ha presentat els resultats preliminars de l'anàlisi d'aigües residuals per mesurar l'impacte de la pandèmia en l'abús de substàncies d'abús com drogues, alcohol o tabac.Rodil ha destacat que no hi ha canvis importants en el consum d'aquestes substàncies, tot i que han detectat esdeveniments específics de concentracions molt altes d'MDMA (èxtasi) en les aigües residuals d'Espanya i Portugal.Ester López, de l'IDAEA-CSIC, ha presentat els resultats de l'estimació del consum de tabac i alcohol i ha dit que, per a les dues substàncies, s'han trobat diferències a nivell local.Per exemple, han constatat que el consum anual mitjà d'alcohol a Espanya és de 5,7 litres d'etanol pur per habitant durant 15 anys, després d'analitzar les aigües residuals de 17 plantes de tractament de tretze ciutats espanyoles en què viuen poc més de sis milions d'habitants.El consum d'alcohol més elevat a Espanya s'ha donat, segons aquest treball, a Catalunya i a Bilbao i la seva zona metropolitana, que ha estat significativament més alt que a la resta d'Espanya.Pel que fa al consum de tabac, l'anàlisi de les aigües residuals ha revelat que el consum diari mitjà de nicotina és de 2,2 mg, l'equivalent a 2,8 cigarrets per persona i dia.Els resultats mostren clarament un increment en les aigües residuals de la càrrega de restes virals al llarg d'aquesta segona onada de la pandèmia.La inauguració de la jornada ha estat a càrrec de la delegada del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues, Azucena Martí, que ha destacat la importància de disposar de diversos indicadors «que permeten seguir l'evolució del consum de substàncies d'abús, sent l'anàlisi d'aigües residuals un indicador molt valuós».La xarxa ESAR-Net està formada per vuit grups de recerca: l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua de l'CSIC, la USC, Universitat de Salamanca, Universitat Rei Joan Carles, IMDEA-Aigua, CIDE (centre mixt CSIC, Universitat de València i Generalitat Valenciana), Universitat Jaume i la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.