La vacuna russa Sputnik V té una eficàcia del 92%

Això podria obrir la porta a la vacunació massiva a Rússia

Actualitzada 11/11/2020 a les 18:39

Sputnik V, la primera vacuna russa registrada contra la Covid-19, ha provat ser eficaç en el 92% dels casos, segons els primers resultats de les proves publicades aquest dimecres pel Centre Gamaleya i el Fons d'Inversions Directes de Rússia (FIDR).«Les primeres anàlisis de dades provisionals de la bovina Sputnik V contra la Covid-19 durant la tercera fase dels assajos van demostrar una eficàcia del 92%», ha indicat el desenvolupador del preparat i el fons sobirà de Rússia.Segons el comunicat conjunt, aquest resultat es va obtenir en una investigació amb més de 16.000 voluntaris 21 dies després de rebre la primera dosi de la vacuna, que s'inocula dues vegades, o un placebo.«En l'anàlisi estadística es van incloure 20 casos confirmats de la malaltia (Covid-19), per la distribució de la qual (en el grup que va ser vacunat i en el qual va rebre el placebo) es va establir que l'eficàcia de la vacuna Sputnik V va ser el 92%», afegeix la nota.Avui dia, segons els desenvolupadors del preparat, en 29 centres mèdics del país 20.000 voluntaris han rebut la primera dosi de la vacuna i més de 16.000 les dues dosis del preparat.«En el curs de la recerca no s'han detectat efectes secundaris no esperats. En part dels vacunats es van observar efectes transitoris com dolor en el lloc d'inoculació de la vacuna, símptomes de grip amb augment de la temperatura corporal, feblesa, cansament i mal de cap», afegeix el comunicat.L'observació dels participants en l'estudi continuarà encara durant sis mesos, després de la qual cosa es publicaran els resultats definitius, va recalcar el Centre Gamaleya i el FIDR.També es duu a terme un estudi «detallat» sobre la seguretat de la vacuna i la inmunogènesis en persones majors.Rússia assegura que les dades publicades avui seran publicades pels investigadors del Centre Gamaleya en una de les principals revistes mèdiques després d'una avaluació independent d'experts epidemiòlegs.El ministre de Sanitat de Rússia, Mijaíl Murashkin, ha destacat que els resultats de les proves clíniques de la Sputnik V «mostren que es tracta d'un mitjà eficaç per a frenar la propagació del coronarvirus, prevenir la malaltia, que és la millor via per a vèncer a la pandèmia».El director del Centre Gamaleya, Alexandr Gintsburg, ha assenyalat al seu torn que la publicació dels resultats preliminars «obre la via a la vacunació massiva a Rússia contra la Covid-19 en les pròximes setmanes».El director del FIDR, Kirill Dimítriev, ha recordat que la vacuna russa utilitza com a vector adenovirus humans i no vectors d'adenovirus de mico o ARN.