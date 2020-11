Espanya exigirà una PCR negativa als viatgers de països de risc a partir del 23 de novembre

La nova mesura compleix la recomanació europea del passat 13 d'octubre

Actualitzada 11/11/2020 a les 17:55

Espanya exigirà a partir del pròxim 23 de novembre als viatgers internacionals procedents de països de risc i la destinació final del qual sigui un aeroport o port del nostre país, independentment de la seva nacionalitat o d'on provinguin, una PCR negativa realitzada 72 hores abans per a poder entrar.Les agències de viatge, operadors turístics i les companyies de transport aeri o marítim i qualsevol altre agent que comercialitzi bitllets hauran d'informar a partir d'ara als passatgers d'aquesta nova exigència, recollida en una resolució que es publicarà demà al Boletín Oficial del Estado, ha informat el Ministeri de Sanitat aquest dimecres.El Formulari de Control Sanitari, que tots els viatgers han d'emplenar abans de la seva entrada a Espanya, recollirà una pregunta sobre si es disposa de la PCR; l'acreditació de la seva realització es podrà exigir en qualsevol moment, i serà necessari aportar el document original en format paper o electrònic i redactat en espanyol o anglès.Quan el formulari no s'hagi pogut emplenar de manera telemàtica mitjançant el codi QR o a través de la web www.spth.gob.es o de l'aplicació Spain Travel Health-SpTH, es podrà presentar en format paper abans d'embarcar, i en aquest cas s'haurà d'adjuntar el document acreditatiu original.La nova mesura compleix la recomanació europea del passat 13 d'octubre que aconsellava als Estats membres basar les seves restriccions als viatges dins de la UE en funció de la situació epidemiològica, establint un codi de colors per zones, amb la finalitat d'evitar «la fragmentació i la disrupció i augmentar la transparència i la previsibilitat per als ciutadans i les empreses».Sobre la base d'aquesta recomanació, els Estats han d'aportar una sèrie de dades al Centre Europeu per al Control i la Prevenció de Malalties (ECDC, per les seves sigles en anglès), que actualitza setmanalment un mapa europeu del coronavirus segons la incidència per regions.Així, per a designar el risc en el cas dels països de la UE i associats Schengen, es prendrà com a referència els criteris contemplats en la recomanació per a designar les zones o països de risc en qüestió, als quals s'exigirà la PCR.I en països tercers, la referència bàsica serà la incidència acumulada a catorze dies juntament amb les capacitats implantades segons es contempla en el reglament Sanitari Internacional, sobre la base de la informació facilitada pel Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC).Aquesta mesura se suma als controls sanitaris que ja es duen a terme actualment a tots els passatgers internacionals als punts d'entrada, com són els controls visuals i de temperatura.