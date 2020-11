Els casos globals de covid arriben a 50,8 milions, amb 1,26 milions de defuncions

Amèrica suma 21,8 milions de casos, Europa 13,5 milions i el sud d'Àsia 9,7 milions

Actualitzada 11/11/2020 a les 21:19

Els casos globals de covid-19 han arribat avui a 50,8 milions, després que es reportessin més de 428.000 noves infeccions en l'última jornada, segons les estadístiques de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).Els morts en la pandèmia ascendeixen a 1,26 milions, 6.200 més que en el dia anterior.Tant la gràfica global de nous contagis com la de defuncions diàries mostren un ascens amb forma de dents de serra, en reportar-se en gairebé tots els països més casos a finals de setmana que al començament.Amèrica suma 21,8 milions de casos, Europa 13,5 milions i el sud d'Àsia 9,7 milions, sent les tres regions més afectades per la pandèmia, encara que mostren diferent evolució en les últimes setmanes.Mentre el continent europeu sembla estar frenant l'ascens de la seva corba de contagis, en coincidència amb les mesures de limitació de moviments, l'americà segueix en ascens, amb rècords de positius diaris en països com els EUA, i el sud d'Àsia es manté estable després de setmanes de descens.Els Estats Units és el país amb més casos, 9,8 milions, seguit de l'Índia (8,6 milions), el Brasil (5,6 milions), Rússia (1,8 milions) i França (1,7 milions), segons les xifres que maneja l'OMS.El segueixen Espanya (1,3 milions de positius), l'Argentina i el Regne Unit (1,2 milions), Colòmbia (1,1 milions) i Mèxic (972.000).Els pacients recuperats ascendeixen a 36,5 milions, i els casos greus o crítics són 95.000, menys de l'1 per cent dels actius.