El primer trimestre del 2021 hi haurà vacunes espanyoles a punt per començar proves amb humans

Pel que fa a l'evolució de la pandèmia, Illa ha confirmat, tal com feia ahir el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, que les dades actuals confirmen una «tendència a la baixa», tot i que la situació segueix essent «molt preocupant». Per això ha augurat que caldrà seguir mantenint la guàrdia alta «i no durant un període de temps curt, sinó llarg».El ministre ho ha dit després de la reunió del Consell Interterritorial de Salut, on ha informat els consellers de sanitat de les Comunitats Autònomes de la nova mesura que ha decidit el govern estatal per la qual es demanarà a totes les persones provinents de països de risc que vulguin entrar a Espanya una prova PCR negativa feta amb 72 hores d'antelació.En aquest sentit, i a preguntes dels periodistes en la roda de premsa posterior al Consell, Illa ha explicat que es demanarà la col·laboració de companyies aèries i navals per demanar en origen les proves PCR als passatgers d'aquests països que vulguin viatjar a Espanya. En el cas que arribin sense PCR, a la frontera se'ls oferirà fer-ne una, però se'ls imposarà la sanció corresponent.D'altra banda, Illa ha descartat que hi pugui haver controls d'aquest tipus a les fronteres terrestres, atès que per aquesta via, tots els països amb els quals limita Espanya formen part de l'espai Schengen. També ha descartat obligar els viatgers a fer quarantenes.