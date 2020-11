El 58% de malalts covid són homes amb una mitjana d'edat de 67 anys

Segons aquest estudi, fet sobre 12.066 pacients hospitalitzats, el temps de mitjana d'ingrés va ser de 6,7 dies

Un estudi de la Societat Espanyola de Medicina Interna (SEMI) ha identificat quatre tipus de malalts de coronavirus amb diferents símptomes i pronòstics, i apunta que la majoria (el 58,5%) dels que contreuen la malaltia són homes, a més de situar l'edat mitjana dels pacients en 67 anys.Segons aquest estudi, fet sobre 12.066 pacients hospitalitzats, el temps de mitjana d'ingrés va ser de 6,7 dies.Metges internistes de la SEMI acaben de publicar els resultats d'aquesta recerca que després d'analitzar als 12.066 pacients hospitalitzats per infecció SARS-CoV-2 identifica, estableix i caracteritza quatre grans grups fenotípics de pacients.El primer d'ells és el més nombrós (8.737 pacients, el 72,4% de l'estudi) i també el de major taxa d'ingrés a l'UCI i mortalitat, i agrupa els pacients amb els símptomes clàssics de febre, tos i dispnea (dificultat de respiració).Els pacients solien ser homes grans amb altres patologies. Un de cada deu malalts d'aquest grup va requerir ingrés a l'UCI i d'aquests en va morir una quarta part.El segon grup, amb el 9,9 per cent dels pacients (1.196) presentava agèusia -dificultat per a detectar el gust- i anòsmia -pèrdua de l'olfacte- acompanyades dels tres símptomes clàssics, en aquest cas febre, tos i/o dispnea.Aquest va ser el grup amb menor percentatge d'ingressos a l'UCI i amb menys taxa de mortalitat (4,3 per cent dels hospitalitzats).El tercer grup el van formar 880 pacients, el 7,3 per cent, i era el que als símptomes clàssics unia el dolor en articulacions, muscular, cap i gola. En aquest cas el 10,8 per cent dels pacients va requerir l'UCI.I el quart, compost per 1.243 pacients, agrupa als qui tenien també diarrea, vòmits i dolor abdominal acompanyant als símptomes clàssics. El 8,5 per cent va ingressar a l'UCI i d'aquests el 18,6 per cent va morir.Segons aquest estudi, els tres símptomes clàssics van ser els més comuns. Així, van tenir febre 10.346 pacients (el 85,7%), tos 9.142, (75,8%) i dispnea 7.205 (59,7%).Els següents símptomes de major a menor van ser dolor en les articulacions (3.794, 31,4%), diarrea (2.943, 24,4%), mal de cap (1.402, 11,6%), mal de coll (1.191, 9,9%), agèusia (992, 8,2%), vòmits (891, 7,4%), anòsmia (879, 7,3%) i dolor abdominal (738, 6,1%).Del total de 12.066 pacients inclosos en l'estudi, la majoria eren homes (58,5%) i caucàsics (89,5%), amb una edat mitjana al diagnòstic de 67 anys.Les principals comorbiditats -altres patologies- prèvies a l'ingrés van ser hipertensió arterial (50%), hiperlipidèmia (39,4%) i diabetis mellitus (19,2%).La mitjana de dies des de l'inici dels símptomes de covid-19 fins a l'ingrés hospitalari va ser de 6,7.