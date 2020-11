El govern espanyol rebaixa l'IVA de les mascaretes del 21% al 4%

Montero diu que ho fa ara perquè el seu govern és «sensible, atent als problemes de la gent i responsable»

Actualitzada 11/11/2020 a les 12:46

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha anunciat aquest dimecres al Congrés que el seu govern ha decidit rebaixar l'IVA de les mascaretes del 21% actual al 4%. Segons Montero, ho fa perquè el seu és un govern «sensible, atent als problemes de la gent i responsable».La decisió s'adopta, segons Montero, un cop la Comissió Europea va confirmar per carta aquest dimarts a la tarda que «no obrirà procediment d'infracció» a l'Estat per incomplir la directiva comunitària", «perquè l'IVA de les mascaretes està regulat per normativa comunitària que prohibeix aplicar tipus reduïts a aquest producte».