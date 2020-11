Apple presenta els primers xips de fabricació pròpia pels seus Mac

Els nous MacBook tindran una durada de bateria major i els gràfics es carregaran cinc vegades més ràpid

Actualitzada 11/11/2020 a les 08:41

La multinacional estatunidenca Apple va presentar aquest dimarts els primers microxips de fabricació pròpia per als seus ordinadors Mac, la qual cosa suposa deixar d'utilitzar els microprocessadors d'Intel que venia usant des de 2006.En un esdeveniment digital des de la seu de la marca a Cupertino (Califòrnia, els EUA), l'empresa va revelar el processador M1, amb arquitectura de memòria unificada, GPU integrada i motor neuronal, i que formarà part dels nous models de MacBook Pro, MacBook Air i Mac mini.La nova versió del Pro té la major autonomia de bateria mai oferta en un Mac, van apuntar des de l'empresa, i dura fins a 20 hores de reproducció de vídeo o 17 hores navegant per internet sense necessitat de connectar-se al corrent.La pantalla és de 13 polzades, els gràfics es carreguen cinc vegades més ràpid que en els models anteriors, disposa de fins a 16 GB de memòria, 2 TB de SSD i té un sistema de refrigeració actiu. El seu preu inicial és de 1.299 dòlars.El nou MacBook Air té una pantalla retina de 13,3 polzades, i, igual que el Pro, fins a 16 GB de memòria i 2 TB de SSD. El seu preu és de 999 dòlars.Apple ve usant xips d'Intel per als seus ordinadors des de fa quinze anys, quan va abandonar els processadors basats en PowerPC que utilitzava fins llavors.La companyia de la poma mossegada ja utilitza els seus propis xips basats en arquitectura ARM -la mateixa sobre la qual se sustenten els microprocessadors anunciats avui- en els seus telèfons iPhone i tauletes iPad, amb el que amb la inclusió del Mac, tots els seus principals productes passen a dependre de tecnologia pròpia.Al juliol de l'any passat, la firma que dirigeix Tim Cook va anunciar un acord per a adquirir el negoci de xips de mòdems per a telèfons intel·ligents d'Intel per 1.000 milions de dòlars, pel qual 2.200 treballadors de l'empresa de microprocessadors van passar a Apple, a més d'equips i propietat intel·lectual.