Sis de cada deu espanyols preferiria esperar un any per vacunar-se de la covid

Només el 13% ho farien de manera immediata

Actualitzada 10/11/2020 a les 17:40

Sis de cada deu espanyols preferiria esperar un any per a vacunar-se de la covid-19, una vegada la vacuna estigui llesta, davant les reticències que els generen la rapidesa dels assajos clínics entre altres motius, enfront del 13 per cent que ho faria immediatament.Així ho reflecteix un estudi d'Ipsos realitzat en col·laboració amb el Fòrum Econòmic Mundial (WEF) a 18.526 persones dels Estats Units, el Canadà, Sud-àfrica, Austràlia, el Brasil, la Xina, França, Alemanya, l'Índia, Itàlia, el Japó, Mèxic, Corea del Sud i Regne Unit entre el 8 i 13 d'octubre i que col·loca a Espanya com el segon país europeu amb menys predisposició per a vacunar-se ara.El 73% dels enquestats assegura que, si la vacuna estigués ja disponible, se la posarien, un punt menys que a l'agost; a Espanya, només estarien disposats el 64%, només per sobre de França (54%).No obstant això, el nostre país presenta l'índex més baix de rebuig a les vacunes, i només el 3% diu estar en contra d'elles en general.A més, són els que més trigarien a posar-se-la quan estigui culminada: només el 13% ho farien de manera immediata (22% a escala global) i el 38% es vacunaria tres mesos després i sis de cada deu preferiria esperar un any.La raó més citada és la rapidesa dels assajos clínics (48%), la qual cosa col·loca al nostre país com el més preocupat en aquest sentit juntament amb el Brasil; segueixen els possibles efectes secundaris (36%), la qual cosa fa d'Espanya el tercer país del món més inquiet per aquest motiu, per darrere del Japó (62%) i la Xina (46%).També és un dels països més pessimistes, ja que, mentre el 39% de la població mundial pensa que la vacuna no arribarà fins passat un any o any i mig, a Espanya el percentatge s'eleva al 53%. Tres de cada deu calcula que estarà per a mitjans del 2021 i només un 9% comparteix que pugui estar disponible a finals de 2020.