La Fiscalia suïssa investiga un altre compte de Joan Carles de Borbó de prop de 8 milions d'euros

Segons 'El Confidencial', l'exmonarca hauria fet moviments en aquests diners després d'abdicar

Actualitzada 10/11/2020 a les 21:23

La Fiscalia de Ginebra investiga un altre compte de Joan Carles de Borbó amb 7,9 milions d'euros que el pare de Felip VI hauria amagat fins a l'agost del 2018, segons ha avançat 'El confidencial'. La documentació a la qual el digital afirma haver tingut accés mostraria moviments en aquest compte corrent després que el Borbó abdiqués, l'any 2014, i, per tant, quan ja no estava protegit per la inviolabilitat que atorga al cap d'Estat la Constitució espanyola. El mitjà també explica que els diners els gestionava la Fundació Zagatka, constituïda el 2003 a Liechtenstein per un cosí de Joan Carles, Álvaro d'Orleans-Borbó, que n'era el director. A més, el digital afirma que la primera meitat del 2018 es van retirar 917.000 euros del compte.