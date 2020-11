Identifiquen com detectar la fase inicial de l'Alzheimer a través de la sang i el líquid cefalorraquidi

Molts anys abans de l’inici dels símptomes de l’Alzheimer, en el cervell es produeixen dos esdeveniments neuropatològics que confirmen el diagnòstic de la malaltia, i que són la formació de cabdells neurofibril·lars de la proteïna tau, i l’acumulació de plaques de la proteïna beta amiloide. Una de les formes més esteses per a detectar-la, tant en la fase preclínica com quan ja existeixen símptomes, és mitjançant la mesura del biomarcador p-tau181 en el líquid cefaloraquídic.Els últims mesos han sortit a la llum diferents estudis que indiquen que es pot diagnosticar l’Alzheimer i definir el grau de la malaltia mitjançant l’anàlisi d’altres biomarcadors de la proteïna tau. La finalitat d’aquest estudi ha estat comprovar si aquests nous biomarcadors descoberts també són efectius per detectar la fase preclínica de la malaltia.La investigació s’ha dut a terme sobre 381 participants de l'Estudi Alfa + del BBRC, impulsat per la Fundació la Caixa. Aquests participants tenen entre 45 i 75 anys, en la seva majoria són descendents de persones amb Alzheimer, i acudeixen periòdicament al BBRC per realitzar-se proves clíniques, d’infermeria, neuroimatge i cognició. Els participants no tenen alteracions cognitives, però alguns sí que presentaven biomarcadors associats a la fase preclínica de la malaltia.L’Estudi Alfa és una de les cohorts més àmplies per a la investigació de la fase preclínica de l’Alzheimer. Amb les extenses dades que disposen dels participants, els investigadors han pogut analitzar la presència d’aquests nous biomarcadors de la proteïna tau i contrastar-la amb mesuraments d’altres biomarcadors en mostres de líquid cefalorraquidi, sang i proves de neuroimatge com la tomografia per emissió de positrons.Els resultats de la investigació han revelat que els biomarcadors p-tau181, p-tau217 i p-tau231 serveixen per detectar la fase preclínica de l’Alzheimer, fins i tot quan tan sols es detecten canvis molt subtils en la patologia de la proteïna beta amiloide. De la mateixa manera, són capaços de diferenciar els participants amb patologia amiloide i sense.El primer autor de l’estudi, Marc Suárez Calvet, del BBRC, remarca que el biomarcador detectat en sang «pot canviar en els pròxims anys la pràctica clínica, ja que permetrà millorar el diagnòstic dels pacients amb la malaltia d’Alzheimer, tant en la seva fase asimptomàtica com simptomàtica». Els investigadors del BBRC seguiran desenvolupant aquesta línia de recerca en un nou laboratori per determinar aquests i altres biomarcadors de la malaltia d’Alzheimer.