Espanya preveu tenir set vacunes per frenar la covid

Illa calcula que Espanya disposarà de 20 milions de dosis que immunitzarien a 10 milions de persones

Actualitzada 10/11/2020 a les 16:50

Espanya té a l'horitzó adquirir set tipus diferents de vacunes contra la covid, i alguna comença a ser una realitat ja que s'espera rebre al desembre una mica més de tres milions de dosis de la d'Astrazeneca i a principis d'any comptar amb 20 milions de la de Pfizer.Des del Ministeri de Sanitat, tant el ministre Salvador Illa com la secretària d'Estat Silvia Calzón, s'han referit en algunes de les seves intervencions a un horitzó de set tipus de vacunes, de set farmacèutiques diferents, per a frenar al coronavirus, els terminis de les quals estaran determinats pel desenvolupament clínic del fàrmac i les autoritzacions, sempre amb les màximes garanties de seguretat.En concret, Calzón va dir en la seva compareixença parlamentària per exposar els pressupostos del seu Ministeri -en els quals es recullen 1.000 milions d'euros per a les vacunes- que Espanya es prepara per a una compra de vacunes contra el coronavirus que «superarà al nombre d'espanyols».Va ser ahir quan la farmacèutica estatunidenca Pfizer i l'alemanya BioNTech van informar que els estudis de la seva vacuna mostren una eficàcia superior al 90% en els participants sense evidències prèvies d'infecció.L'eficàcia s'ha comprovat set dies després de la segona dosi i en total 28 dies després de l'inici de la vacunació.Pfizer va afirmar en el comunicat en el qual va fer l'anunci que basant-se en les seves projeccions, espera produir globalment fins a 50 milions de dosis de la vacuna el 2020 i fins a 1.300 milions de dosis e´ 2021.Illa ha considerat que l'anunci és «un pas prometedor i rellevant» i ha calculat que Espanya disposarà de 20 milions de dosis que immunitzarien a 10 milions de persones des de principis de de 2021 o si «tot anés molt bé» a finals de 2020.Per al vicepresident de l'Associació Espanyola de Vacunología (AEV), Fernando Moraga-Llop, l'eficàcia d'aquesta vacuna és una «gran notícia» perquè per exemple la de la grip «moltes vegades» és d'entre un 50 i un 60% i es dóna com «molt bona».No obstant això, assenyala en declaracions a Efe que cal prendre-la amb «cautela» i recorda que aquesta vacuna s'ha de conservar a una temperatura d'uns -70 graus, que és «un problema solucionable però cal tenir-ho en compte per a qüestions logístiques».«No sé si tots els centres vacunals estaran en condicions de magatzematge i distribució», apunta Moraga-Llop.Al marge de la de Pfizer, el Consell de Ministres va autoritzar el passat 20 d'octubre la compra anticipada de vacunes, la qual cosa facilitarà que Espanya rebi 31.555.469 milions de dosis del fàrmac d'Astrazeneca, de les quals 3,1 milions arribaran al desembre si supera tots els filtres de seguretat, tal i con va avançar llavors el ministre.D'aquesta manera, Espanya concretarà els termes de l'acord formal de compra, subscrit el passat 27 agost, entre la Comissió Europea, en representació dels països membres, i la farmacèutica.L'acord establia l'adquisició per a Europa de 300 milions de dosis per un cost total de 870 milions d'euros.La signatura dels acords avançats de compra, va explicar llavors Sanitat, té com a objectiu que la UE adopti les mesures necessàries per a garantir una vacuna segura i eficaç als Estats membres i que la negociació amb les empreses farmacèutiques «es faci en les millors condicions possibles».Per al càlcul de les dosis assignades a cadascun dels Estats membres es tenen en compte criteris de població.La Comissió Europea a més ha signat ja contractes amb Janssen, pertanyent al grup estatunidenc Johnson & Johnson, i amb Sanofi-GSK.Sanitat confia que a principis de maig estigui vacunada una «població rellevant» a Espanya i tot apunta al fet que hi ha consens pel que fa als qui seran els primers col·lectius a rebre el fàrmac.El mes de setembre passat Sanitat i comunitats van acordar la posada en marxa d'una estratègia de vacunació comuna, que s'elaborarà de manera conjunta, tenint en compte l'opinió d'experts en bioètica i de societats científiques i s'aprovarà en el Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.Un de les societats consultades és ' AEV i el seu vicepresident constata aquest consens perquè siguin els majors de 65 anys, i aquelles persones que tenen malalties que predisposin formes greus de la covid-19, les persones que estan en residències geriàtriques, així com el personal sanitari i altres professionals de serveis essencials els primers a ser vacunats.