Els casos globals de coronavirus s'eleven a 50,4 milions

Amèrica continua sent la regió amb més contagis, 21 milions, seguida d'Europa amb 13 milions

Actualitzada 10/11/2020 a les 18:46

Els casos globals de covid-19 han ascendit avui a 50,4 milions, després que es reportessin en un dia mig milió de nous positius, segons les estadístiques de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).Els morts per la pandèmia des del seu inici a finals de 2019 ascendeixen a 1,25 milions, amb 6.100 nous decessos reportats en les últimes 24 hores.La corba de contagis a nivell mundial segueix en ascens, i també la de defuncions, que s'havia mantingut estable entorn dels 6.000 diaris durant mesos però en les passades jornades ha superat els 9.000 en diversos dies consecutius.Amèrica continua sent la regió amb més contagis, 21 milions, seguida d'Europa amb 13 milions i del sud d'Àsia amb 9,7 milions.Tant a Amèrica com a Europa la corba de contagis es manté a l'alça, si bé en el Vell Continent mostra des de la setmana passada un cert aplanament, en coincidència amb la posada en marxa en diversos països de confinaments, tancaments de negocis i altres mesures preventives davant la segona onada.Entre els països més afectats continua estant els EUA, amb 9,8 milions de casos i una corba de contagis en alça, seguit de l'Índia (8,5 milions) i el Brasil (5,6 milions), països amb una gràfica de contagis en lent descens.Els segueixen Rússia, amb gairebé 1,8 milions de positius, França (1,7 milions), Espanya (1,3 milions) i l'Argentina (1,2 milions).Els pacients recuperats al planeta ascendeixen a 36,2 milions, i els que es troben en estat greu o crític superen els 94.000, un 1% dels casos actius.