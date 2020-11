El govern espanyol es compromet a abaratir el preu de les mascaretes de venta al públic

L'executiu envia una carta a la CE per confirmar que el reglament europeu no permet abaixar l'IVA d'aquest producte

Actualitzada 10/11/2020 a les 16:17

La ministra d'Hisenda i portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ha assegurat que l'executiu abaratirà el preu de les mascaretes de venta al públic ja sigui a través de la reducció de l'IVA o revisant el preu màxim d'aquest producte tenint en compte que ara hi ha més oferta al mercat. En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Montero ha explicat que el seu ministeri ha enviat una carta a la Comissió Europea (CE) per confirmar que el reglament europeu no permet abaixar l'IVA d'aquests producte. Segons ha dit, el govern espanyol no en té cap dubte però d'aquesta manera «es farà callar als partits que ho diuen».