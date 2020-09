La princesa Leonor, en quarantena per un positiu a classe

Els reis i la infanta Sofía també hauran de quedar-se a casa

Actualitzada 11/09/2020 a les 21:42

La classe de la princesa Leonor, que estudia quart de l'ESO en el col·legi privat Santa María de los Rosales, haurà de guardar una quarantena de catorze dies després que s'hagi confirmat un positiu per coronavirus entre els seus companys d'aula.Segons han confirmat fonts de Sarsuela, davant la detecció d'aquest cas en la classe de la princesa, avançat per Telemadrid, el centre ha recomanat als pares que els alumnes que estudien en aquesta aula no acudeixin preventivament durant les pròximes dues setmanes, a expenses del que determinin les autoritats sanitàries de la Comunitat de Madrid.Les fonts precisen que la princesa seguirà la normativa i les indicacions sanitàries, igual que els reis i la infanta Sofía.La princesa Leonor va tornar dimecres passat a les classes, acompanyada amb cotxe pel rei i per la infanta Sofía, que ha reprès els estudis aquest divendres en el mateix centre.