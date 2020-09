Simón alerta que l'augment de contagis en joves es deu a festes i no a la tornada a l'escola

«Fa l'efecte que hi ha una estabilització de la pandèmia» pèro cal anar amb compte, ha dit

Actualitzada 10/09/2020 a les 19:52

El director del Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha manifestat que l'increment de contagis entre joves de 15 i 20 anys es deu a les festes i botellons i no a la tornada a l'escola, la repercussió de la qual es veurà a finals de la setmana vinent.Així ho ha dit Simón en roda de premsa aquest dijous, en la qual ha assegurat que «fa l'efecte que hi ha una estabilització de la pandèmia», encara que ha recalcat que cal anar amb compte amb la tornada a la feina, als col·legis i amb l'inici de la temporada de grips, perquè podrà haver-hi «petits increments de casos».Simón, que ha xifrat la mitjana d'edat dels morts per coronavirus en 86 anys, «quan en el pic de la pandèmia era de 83», ha manifestat que en l'actualitat es detecten entre el 60 i el 80% de contagis, ja que totes les comunitats han incrementat la seva capacitat diagnòstica arribant a practicar 641.000 PCR setmanals.L'expert ha xifrat l'ocupació de l'UCI de malalts de covid entre el 10 i el 15%, depenent de les comunitats, i ha recordat que hi ha una oferta de més de 7.000 llits als hospitals espanyols i en l'actualitat hi ha 1.141 ocupacions per pacients amb covid, i «encara que en algun hospital concret la pressió pugui ser major, això no succeeix en l'àmbit de la comunitat», ha afegit.