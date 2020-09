La meitat de les dones a Espanya ha patit violència masclista: 11 milions

Més de 4 milions ha patit violència física, 2,8 milions violència sexual i més de 8 milions asseguren haver estat víctima d'assetjament sexual

Actualitzada 10/09/2020 a les 19:24

Violència sexual

Violència en la parella

Els menors, també víctimes

Conseqüències en la salut

El 57,3% de les dones que viuen a Espanya ha patit algun tipus de violència masclista al llarg de la seva vida, 11,3 milions: més de 4 milions ha patit violència física, 2,8 milions violència sexual i més de 8 milions asseguren haver estat víctima d'assetjament sexual.Són algunes de les principals dades de la Macroenquesta de Violència sobre la Dona 2019, elaborada per la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere en col·laboració amb el Centre de Recerques Sociològiques a partir de 9.568 entrevistes a dones majors de 16 anys per a conèixer la incidència de les violències masclistes a Espanya.Només en els últims dotze mesos, 4 milions de dones han estat víctimes d'alguna mena de violència pel mer fet de ser-ho.Una de cada tres (32,4%, 6,6 milions) ha estat maltractada física, sexual, psicològica o econòmicament per una parella o exparella i un 2,2% va ser violada.La ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha qualificat aquestes xifres de «demolidores i ha incidit en què es tracta d'una realitat tremendament dolorosa» perquè la violència «afecta milions de dones» i moltes vegades roman oculta perquè gran part de les víctimes no denúncia ni busca ajuda.Montero ha sostingut que la Macroenquesta evidència que la violència contra les dones no es produeix en episodis puntuals i aïllats, sinó que és estructural i reiterada i amb conseqüències «devastadores» per la salut, la integritat i la vida de les dones.El 13,7% de les dones ha patit violència sexual: 1,3 milions (6,5%) per una persona que no era la seva parella i 704.000 quan no havien fet els 15 anys.En el 99,6% dels casos, l'agressor era un home i en el 12,4% hi va participar més d'una persona.En la majoria dels casos, els agressors són coneguts per la víctima: familiars (21%) o amics o coneguts (49%).El percentatge de dones violades a Espanya és del 2,2%, més de 453.000. Sis de cada deu violacions tenen lloc en una casa. En el 82% dels casos, el violador era una persona coneguda.La delegada del Govern contra la Violència de Gènere, Victoria Rosell, ha asseverat que les dades desmunten el mite que la violència sexual la cometen estranys en llocs públics.Només el 8% de les víctimes de violència sexual va denunciar els fets, en una tercera part dels casos perquè «era una nena» quan van succeir, però també per vergonya i per por a no ser creguda. El 84% ni tan sols va buscar ajuda formal per a superar-ho, però set de cada deu ho van explicar a algú.Pel que fa a l'assetjament sexual, el 40% de les dones l'ha patit alguna vegada en la seva vida i tres de cada quatre diuen que en més d'una ocasió. L'assetjament és el comportament no desitjat amb connotacions sexuals. Només el 2,5% ho va denunciar.La Macroenquesta també analitza la violència física comesa contra les dones. El 21,5% ha estat agredida alguna vegada, el 13,4 per agressors que no són la seva parella: els pares, companys de classe o desconeguts.Una de cada tres dones ha estat víctima de violència exercida per una parella actual o passada, segons l'estudi.Gairebé 3 milions (14,2%) de dones han rebut maltractaments físics o violència sexual per part de la seva parella. Un 27%, control; un 23,2% violència emocional; un 13,9% li tenia por a la seva parella i un 11,5% va patir violència econòmica.Tres de cada quatre asseguren que el maltractament no va ser un fet aïllat, sinó que es va repetir.Només el 21,7% va denunciar aquests fets, un percentatge que descendeix fins al 5,4% quan l'agressor és la parella actual de la víctima.Segons la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere, la incidència de la violència sexual és semblant a la que es va registrar en la macroenquesta de 2015, però es nota un lleuger descens en la violència en l'àmbit de la parella que pot ser degut a aquest efecte de les campanyes de sensibilització i la formació dels professionals que atenen les víctimes.L'extensió de la violència física i/o sexual en la parella o exparella en els 12 mesos previs a l'entrevista es trobava entre el 2,49% i el 3,14% l'any 2015, i va descendir a l'interval 1,63%-2,18% el 2019.Les conseqüències de la violència de gènere s'estenen als nens. Més d'1,68 milions de nens viuen en llars en els quals la seva mare pateix violència de gènere per part de la seva parella o exparella.Gairebé nou de cada deu dones víctimes de la violència de gènere amb fills menors sosté que aquests van presenciar o van escoltar aquestes agressions. A més, en el 51,7% dels casos, el maltractament de la mare ha estat acompanyat de la violència de l'agressor contra els nens.Major incidència de la violència en jovesLa Macroenquesta detecta una major incidència de la violència sexual en joves d'entre 16 i 24 anys (11% enfront del 6% general) i també de l'assetjament sexual (60% enfront del 40%). La Delegació ha precisat que aquests percentatges més elevats no tenen per què comportar una major magnitud del problema entre les més joves, sinó que parlen amb més llibertat que les grans.De fet, expliquen i denuncien més els fets.Les dones amb discapacitat, les dones estrangeres, les ancianes i les que viuen en pobles petits també són grups més vulnerables a la violència.L'estudi estadístic mostra l'impacte que les violències masclistes tenen en la salut de les dones.El 16% de les víctimes de violència sexual ha patit lesions físiques a conseqüència d'aquest fet, un percentatge que s'eleva al 37,8% en les dones que van ser violades, i el 53% ha tingut conseqüències psicològiques. També van haver d'acudir amb més freqüència al metge.A més, el 27,7% va tenir pensaments de suïcidi (38,2% en el cas de violació), enfront del 6% de les que no van patir aquesta violència.Pel que fa a les dones maltractades per les seves parelles, el 46% va patir lesions, el 70% va patir conseqüències psicològiques (ansietat i depressió) i el 18,5% va tenir pensaments suïcides.