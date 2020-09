El pla de l'OMS per vacunar a rics i pobres negocia dosis de 10 a 11 dòlars

Es requeriran 18.000 milions de dòlars en els pròxims 16 mesos per a la producció de les 2.000 milions de dosis

Actualitzada 10/09/2020 a les 13:30

La plataforma de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) creada per garantir a tots els països, siguin rics o pobres, un accés equitatiu a una o més vacunes contra la covid-19 està basant les seves negociacions en l'estimació d'un producte que costaria entre deu i onze dòlars.«Les diferents tecnologies tenen preus diferents, encara no sabem el preu final... però s'està treballant amb una estimació de deu a onze dòlars per dosis», va dir a Efe la directora adjunta de l'OMS per a l'accés a medicines i productes sanitaris, Mariângela Batista.L'OMS està avançant esforços per evitar que els països amb més recursos acaparin les vacunes quan aquestes surtin al mercat. El preu final dependrà de la mena de vacuna i, sobretot, de la tecnologia que s'utilitza. Si es tracta d'una tecnologia ben coneguda des de fa temps i fàcil de reproduir, com la dels virus inactivats, seria viable augmentar la capacitat de producció a un preu menor de cinc dòlars.En canvi, tecnologies més avançades com la del RNA i DNA - consistents a prendre petites parts del material genètic del propi virus en la quantitat justa per generar una resposta immunitària - podrien costar més, fins a 30 dòlars per dosis.L'aliança público-privada GAVI, que treballa des de fa dues dècades a favor de l'accés a les vacunes en països pobres, ha estat encarregada per l'OMS per negociar els contractes amb els països que desitgen participar en la seva plataforma de vacunes, coneguda com COVAX.Segons Batista, un preu mitjà de 10 a 11 dòlars «té en compte tots els riscos i compres agrupades de diferents vacunes». «Alguns països poden considerar que aquest preu és massa alt, però es necessita tenir una base estimada per negociar aquests contractes», va agregar.El pròxim dia 18 es compleix el termini perquè els països amb capacitat de finançar la compra de vacunes confirmin la seva participació a COVAX i indiquin quants diners estan disposats a posar, una inversió que no sols els garantiria cert nombre de vacunes, sinó que també finançaria als països que no poden pagar-les.De moment, 80 països han manifestat interès a assumir aquest compromís i altres 92 han estat triats per rebre suport de la plataforma.El principi que s'aplica és que cap país, per més ric que sigui, estarà lliure del coronavirus fins que tots els països l'hagin derrotat en un món interconnectat.Nova Zelanda ha estat un exemple d'això. A mitjans agost, després de cent dies sense reportar casos de covid-19 i quan la vida havia tornat a la normalitat, les autoritats sanitàries van confirmar que s'havia detectat un nou grup de casos.De l'altre costat de l'equació, COVAX pot interessar a la indústria farmacèutica en la mesura en què les compres agrupades li permetrien assegurar-se la venda de centenars de milions de dosis.L'OMS estaria encarregada de la seva distribució a cada país participant en COVAX sobre una base d'igualtat i amb l'objectiu de cobrir al 20% de cada població per a finals de 2021, la qual cosa permetria protegir en una primera fase a personal sanitari i persones majors.El repte financer és faraònic i l'OMS ha calculat que es requeriran 18.000 milions de dòlars en els pròxims 16 mesos per a la producció de les 2.000 milions de dosis requerides per a complir aquesta meta.Els experts de l'OMS estan convençuts que hi haurà «vacunes», en plural, perquè tot apunta a això, però del que no estan segurs és de si hi haurà una primera que prengui distància de les altres.Tot i que les grans marques de la indústria farmacèutica estan abocades al desenvolupament de vacuna i tractaments per a la covid-19, l'OMS ha cridat al realisme i ha advertit que les primeres vacunacions per a grups de risc podria realitzar-se com molt aviat a mitjans del pròxim any.Per a la població en general l'espera serà més llarga. El més probable és que fins a 2022 no hagin campanyes de vacunació massiva contra la malaltia que ha causat més de 27,5 milions d'infeccions en poc més de vuit mesos.Enmig de la impaciència per una vacuna, l'anunci de la farmacèutica suec-britànica AstraZeneca que paralitza l'assaig clínic de la seva vacuna per la malaltia inexplicable d'un els participants (en curs d'investigació) ha estat una dutxa d'aigua freda.El fet ha servit perquè l'OMS recordi que la dificultat no pot fer perdre de vista que qualsevol vacuna ha de complir totes les fases per garantir la seva seguretat i eficàcia.«Quan es comença a provar una vacuna amb 30.000 o 40.000 persones, és allí quan es poden veure els efectes secundaris que no apareixen en un grup petit», va explicar Batista. «És una bona notícia que es puguin detectar els efectes secundaris abans que la vacuna arribi al mercat, però és mala notícia que tinguem una vacuna que semblava molt prometedora i que està tenint resultats negatius en l'assaig», va assenyalar.De moment, altres vuit candidates a vacunes estan al portafolio de COVAX (tres dels EUA, una d'Alemanya, una d'Austràlia, dues de la Xina i una d'una cooperació franc-austríaca-estatunidenca).