El Govern veu com una possibilitat que «cal estudiar» la congelació dels sous dels funcionaris

Montero ha assenyalat que encara no s'ha pres cap decisió

Actualitzada 10/09/2020 a les 15:48

La ministra d'Hisenda i portaveu del Govern, María Jesús Montero, ha assenyalat aquest dijous que la congelació dels sous dels funcionaris forma part d'una sèrie de possibilitats que «cal estudiar».Montero, en roda de premsa al Congrés, s'ha expressat en aquests termes en ser preguntada per la informació que publica el diari El País, en la qual indica que la congelació salarial dels funcionaris és precisament una possibilitat que sospesa l'Executiu per afrontar la nova conjuntura econòmica.La ministra ha recordat que aquest cos de treballadors públics ha experimentat una millora de poder adquisitiu durant els últims anys.Donada la situació econòmica que es preveu a conseqüència dels efectes de la pandèmia, el Govern està preparant diverses trobades interministerials per analitzar qualsevol escenari.El Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, que és el competent sobre aquest tema, encara no ha pres cap decisió, ha dit Montero.«Haurem d'estudiar totes les possibilitats. El país s'enfronta a una situació econòmica molt complicada», derivada d'una «caiguda de la recaptació», ha dit. «Són moltes les necessitats; i els recursos, limitats», ha afegit.