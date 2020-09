El govern encara la seva primera derrota amb el decret de romanents dels ajuntaments

Minuts abans de l’inici del debat del decret diversos grups parlamentaris han insistit en el seu ‘no’ al decret de romanents dels ajuntaments, que establia un sistema que permetia que els consistoris accedissin a 5.000 MEUR dels seus propis superàvits a canvi de prestar a l’Estat la resta dels seus estalvis durant un termini de 10 anys a partir del 2022.Des de la tribuna la ministra d’Hisenda ha insistit que el govern espanyol posa en marxa d’aquesta manera «l’únic» mecanisme de què disposa perquè els ajuntaments puguin accedir als seus propis superàvits, i ha negat taxativament que l’executiu necessiti els diners dels ajuntaments perquè té accés als mercats per rebre diners amb interès negatiu.«Els que parlen de furt, de confiscació i en paraules gruixudes l’únic que persegueixen com sempre és el desgast pel desgast, fer inútil la política» i per tant «no s’hi pot comptar». «Portar els romanents a disposició dels ajuntaments és un intent d’ajudar per part d’aquest executiu», ha dit.Pocs minuts abans de l’inici de la sessió el PNB ha anunciat el seu ‘no’ perquè «les converses mantingudes amb el govern no han estat suficients per superar les diferències preexistents». Fonts del ministeri d’Hisenda admetien abans del debat que l’executiu perdrà aquesta votació. «Hem negociat fins l’últim minut, però no podem oferir més».Els diputats de Podem i En Comú Podem finalment votaran units a favor del decret després d’un acord in extremis perquè el decret incorpori un fons d'emergència municipal de 3.000 MEUR a fons perdut.