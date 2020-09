Cau un 21% el tràfic aeri a Espanya per les restriccions arran dels rebrots

Eurocontrol avisa de l'impacte en l'aviació de les «quarantenes inconsistents»

Actualitzada 10/09/2020 a les 12:42

El tràfic aeri a Espanya ha caigut un 21% la primera setmana de setembre per les restriccions a la mobilitat imposades a Europa arran dels rebrots, segons les últimes dades d'Eurocontrol. Així, Espanya ara té gairebé un 65% menys de vols que fa un any. Entre els estats europeus amb més volum de passatgers, l'espanyol i el portuguès són els més afectats per aquesta nova fase de la pandèmia, seguits per Grècia (18%) i Itàlia (11%). El director d'Eurocontrol, Eamonn Brennan, ha avisat del fort impacte que està tenint en l'aviació les «quarantenes inconsistents» i «les mesures poc coordinades» que han adoptat alguns països europeus.