Sanitat pacta amb les Comunitats Autònomes una estratègia de vacunació comuna contra el coronavirus

L'estratègia de vacunació comuna forma part d'un paquet d'actuacions coordinades que, segons Illa, respon a la necessitat de reforçar les mesures de control de la covid-19 amb més vigilància i minimitzar els riscos per a la salut dels grups vulnerables i de la població en general.D'altra banda, el CISNS ha acordat dur a terme tres noves onades de l'estudi estatal de seroprevalença l'octubre d'aquest any i el febrer i el juny de l'any vinent. Les proves dutes a terme fins ara han constatat una immunitat del 5% de la població.També s'ha acordat que els cribratges en població asimptomàtica es duguin a terme sota els criteris dels serveis de Salut Pública de les CA.Finalment, també s'han pres mesures per reforçar la coordinació amb les entitats locals. Així, s'ha acordat recomanar la implementació de mecanismes de comunicació i coordinació intersectorial en l'àmbit local, des de la cooperació entre administracions, i la tasca conjunta entre CA i entitats locals.