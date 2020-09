Nova estafa suplantant la identitat de la DGT

Els conductors reben una multa de trànsit falsa a través d'un correu electrònic

Actualitzada 09/09/2020 a les 12:51

Hola, gracias por la información. Efectivamente es falsa, #phising. Un saludo. — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) September 4, 2020

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha alertat d'una nova campanya de phishing que consisteix en una multa de trànsit falsa que els usuaris reben per correu electrònic.La DGT adverteix que aquestes falses comunicacions utilitzen el logotip del propi organisme i del Ministeri de l'Interior per donar més veracitat al frau, que sol consistir a demanar als usuaris que accedeixin a un enllaç per aconseguir més informació, i instar-los al pagament d'una suposada sanció o socilitar que introdueixin dades personals o bancàries.Tráfico recorda que només comunica les multes a través del sistema de notificacions electròniques a aquells usuaris que s'han subscrit a ella. La DGT es limita a enviar un SMS o correu electrònic en el qual indica que existeix una notificació pendent, de manera que és l'usuari el que ha d'accedir al sistema -identificant-se per a això- per a conèixer el contingut de la comunicació.Així, per a consultar les multes pendents, els usuaris han d'accedir a la plataforma electrònica de la DGT o utilitzar el número de télefono habilitat per a tal efecte.