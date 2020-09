La xifra de casos globals de covid-19 s'eleva a 27,4 milions, amb 894.000 morts

Els pacients en estat greu o crític representen un 1 per cent dels casos actius

Actualitzada 09/09/2020 a les 18:38

Els casos confirmats de covid-19 al planeta són avui 27,4 milions, mentre que els morts des de l'inici de la pandèmia són 894.241, segons les estadístiques de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).En les últimes vint-i-quatre hores s'han registrat 211.000 nous positius i s'han comptabilitzat 5.700 morts a nivell global, d'acord amb l'organisme, amb seu a Ginebra.Amèrica, amb 14,2 milions de casos i 495.000 defuncions, es manté com la regió més afectada del món, encara que la seva gràfica de nous contagis per jornada mostra una certa estabilització, gràcies a la lleugera reducció d'infeccions diàries en epicentres de la pandèmia com els Estats Units o el Brasil.Per contra, ascendeix ràpidament la corba de nous casos al sud d'Àsia, la segona regió més afectada amb gairebé 5 milions d'infeccions, en la seva majoria registrades a l'Índia, que ja frega els 90.000 contagis per jornada, el major ritme en el planeta.Europa se situa en tercer lloc sobrepassant els 4,5 milions de casos, amb una gràfica que mostra clarament un segon pic de la pandèmia al Vell Continent, encara que es manté relativament baixa la xifra de morts diaris (uns 400 per jornada, quan van arribar a ser 5.000 a l'abril).Els Estats Units, l'Índia, el Brasil i Rússia es mantenen per aquest ordre com els països amb major nombre de casos.En la llista de les deu nacions més afectades també figuren el Perú (cinquè lloc), Colòmbia (sisè), Mèxic (vuitè), Espanya (novè) i l'Argentina (dècim).Els pacients recuperats a nivell global s'acosten als 20 milions, un 70 per cent del total, i segueixen en estat greu o crític uns 60.000 malalts, que representen un 1 per cent dels casos actius.