La justícia europea veu «discriminatori» que les oposicions de la UE excloguin el castellà

El Tribunal General de la Unió Europea veu «discriminatori» que a les oposicions de la Unió Europea només s'exigeixi l'anglès, l'alemany o el francès com a segona llengua i que s'exclogui altres idiomes com el castellà o l'italià. Arran d'una queixa d'Espanya i Itàlia perquè unes proves només demanaven dominar com a segona llengua l'anglès, l'alemany o el francès, l'alt tribunal amb seu a Luxemburg ha anul·lat aquest dimecres les oposicions impugnades perquè no ho considera «justificat» ni «proporcionat». Així, la justícia dona la raó a Espanya i conclou que amb aquesta limitació «s'afavoreix a determinats candidats». L'anul·lació de la convocatòria en qüestió no pot afectar els funcionaris ja reclutats, segons el TGUE.El 2016 l'Oficina Europea de Selecció de Personal (l'EPSO) va publicar unes oposicions per triar nous funcionaris de la Comissió Europea i de l'Oficina Antifrau de la UE. S'exigia que, a més de la llengua materna, els candidats tinguessin un nivell mínim B2 d'alemany, francès o anglès perquè aquests són els principals idiomes de treball en aquestes institucions. A més, el formulari de candidatura només es podia omplir en aquests idiomes.Espanya i Itàlia van impugnar aquestes oposicions davant del TGUE en considerar «discriminatori» i «arbitrari» els requisits lingüístics.A més de carregar-se la limitació de les tres llengües per passar les proves, el TGUE també defensa en la sentència que l'EPSO no pot limitar la seva comunicació amb els candidats a l'anglès, el francès i l'alemany. La decisió del TGUE encara es pot recórrer en última instància al Tribunal de Justícia de la UE.