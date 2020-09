L'operador ferroviari ILSA iniciarà els trajectes d'alta velocitat a l'Estat el 2022

L'operador ferroviari privat d'alta velocitat ILSA, una de les empreses guanyadores en la licitació d'Adif juntament amb SNCF i Renfe operarà a partir del 2022. Tot i que la liberalització de l'alta velocitat serà un fet a partir del pròxim 14 de desembre, iniciarà les operacions el 2022 i connectarà entre si Barcelona, Madrid, Sevilla, Màlaga, Còrdova, València, Alacant i Saragossa sota la seva nova marca comercial. Comptarà amb una flota de 23 metres nous de darrera generació, fabricats per Hitachi Rail i Bombardier, amb una inversió d'uns 800 milions d'euros.ILSA ha anunciat la incorporació de Frabrizio Favara com a conseller delegat de la companyia. Favara ha ocupat, fins aquest juliol, la Direcció General d'Estratègia, Planificació, Sostenibilitat i Innovació de Trenitalia, un dels operadors ferroviaris europeus més destacats. El directiu compartirà l'alta direcció amb el fundador i director general de la companyia, Víctor Bañares, que va dirigir la transformació comercial de Renfe en la posada en marxa de les principals línies d'alta velocitat, entre elles, la de Barcelona-Madrid. El 2015 va fundar ILSA i actualment, està presidida per Carles Bertomeu i està participada per Trenitalia i per Air Nostrum.