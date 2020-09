L'OMS creu que la vacuna anticovid no estarà disponible massivament abans del 2022

Segons Soumya Swaminathan, els primers en rebre-la haurien de ser els sanitaris i després les persones grans

Actualitzada 09/09/2020 a les 11:37

La cap de científics de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Soumya Swaminathan, ha advertit avui que no espera que les possibles vacunes contra la covid-19 estiguin disponibles per a la població general abans de dos anys, encara que els primers grups de risc podrien ser immunitzats a mitjans del 2021.«Molts pensen que a principis del pròxim any arribarà una panacea que ho resolgui tot, però no serà així: hi ha un llarg procés d'avaluació, llicències, fabricació i distribució», ha subratllat l'experta índia en una sessió de preguntes i respostes amb internautes a través de les xarxes socials.Swaminathan va indicar que des de l'organització es maneja com a escenari més optimista la primera arribada de vacunes a diversos països a mitjans del pròxim any, moment en el qual s'haurà de donar prioritat als grups de major risc, ja que llavors encara no s'hauran pogut produir dosis per a tota la societat.«És la primera vegada a la història que necessitem milers de milions de dosis d'una vacuna», va afirmar la científica en cap de l'OMS, qui va explicar que com a molt en les campanyes massives de vacunació anuals contra altres malalties es necessiten centenars de milions de dosis.En la selecció de grups prioritaris per a rebre la vacuna, l'experta índia va insistir que «els treballadors sanitaris haurien de ser els primers, i quan arribin més dosis s'ha d'arribar als més grans, a persones amb altres malalties, per anar així cobrint a més i més població, un procés que portarà un parell d'anys».Fins llavors, va subratllar Swaminathan, «la gent ha de ser disciplinada», donant a entendre que hauran de continuar les mesures preventives actuals (distanciament físic, mascaretes, higiene de mans...) o similars.La científica també va explicar als internautes el funcionament de COVAX, el programa amb el que l'OMS i altres organitzacions internacionals ajuden financerament a l'investigació de vacunes contra la covid-19 a canvi que es garanteixi una distribució d'aquesta a tot el món, no sols a les nacions més riques.Swaminathan va destacar que prop d'un centenar de països en desenvolupament podrien beneficiar-se d'aquest programa, i que més de 70 s'han mostrat interessats a participar.Per això, COVAX està en negociacions amb els principals empreses i institucions que investiguen vacunes contra la covid-19 a tot el món per adquirir grans quantitats de dosis quan aquestes hagin provat la seva eficàcia i seguretat.«Alguns fabricants han proposat preus de cost, mentre uns altres suggereixen que siguin més baixos o alts depenent de si un país és més o menys ric», va revelar l'experta sobre les negociacions de COVAX amb les farmacèutiques.Sobre el preu aproximat de les dosis, Swaminathan va indicar que actualment sembla que podria oscil·lar entre els 2 i els 30 dòlars estatunidencs, encara que va assegurar que el mercat «és molt dinàmic i canviarà a mesura que més vacunes estiguin disponibles».També va recordar que la majoria dels Estats «vacunen als seus ciutadans gratuïtament o amb un cost baix» directe per a les butxaques dels pacients.COVAX forma part del programa de l'OMS Accelerador ACT, que no sols cobreix vacunes sinó també eines de diagnòstic i teràpies per als pacients de covid-19.Després de quatre mesos de llançament d'aquestes iniciatives per a garantir un accés universal a les eines contra la pandèmia, s'han aconseguit «grans progressos», va assegurar Swaminathan, qui va afirmar que la celeritat amb la que s'investiguen vacunes i fàrmacs no anirà en detriment de la seguretat del pacient.