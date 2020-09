Actualitzada 09/09/2020 a les 15:26

L'atur a Espanya s'ha situat més de vuit punts per sobre de la mitjana dels països que formen part de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). Segons dades de l'organisme, la mitjana de l'OCDE es troba en el 7,7% el juliol, mentre que la taxa d'atur d'Espanya és del 15,8%, una xifra que situa l'Estat com el segon país amb més atur de l'OCDE, només per darrere de Colòmbia. L'Estat registra el juliol la mateixa taxa d'atur que el juny, que està encara més de dos punts per sobre dels nivells previs a la pandèmia de covid-19. Pel que fa a l'atur entre els joves de 15 a 24 anys, Espanya és l'estat de l'OCDE amb una taxa més alta, situada en el 41,7%. La mitjana de l'OCDE és del 16,2%.