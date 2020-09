L'alteració del gust i l'olfacte per la covid afecta més als joves i persones que no necessiten hospitalització

El perfil de pacients amb pèrdua greu d'olfacte, a més de ser més jove és predominantment femení

Actualitzada 09/09/2020 a les 19:55

Un estudi realitzat en 15 hospitals espanyols a prop de mil pacients revela que una de cada cinc persones amb covid-19 presenta alteracions de gust i olfacte com a primer indici de la malaltia i que aquests símptomes afecten més joves i no hospitalitzats.Aquest estudi, en el qual han participat diversos especialistes, membres de la Societat Espanyola d'Otorrinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll (SEORL-CCC), ha permès concloure que les alteracions del gust i l'olfacte són símptomes comuns a la covid-19 que afecten més joves i no hospitalitzats, i que es recuperen més tard d'això que els pacients ingressats.Els resultats de la recerca, en la qual han participat 989 pacients, mostren una prevalença d'alteració de l'olfacte del 53% i d'un 52% en alteració del gust. A més, un de cada cinc pacients presenta aquestes alteracions com a primer símptoma de la malaltia.«Hem vist que no hi ha uns símptomes específics de les vies respiratòries altes que ens permetin distingir la infecció causada pel virus SARS-CoV-2 d'altres infeccions virals», explica en un comunicat la doctora Adriana Izquierdo-Domínguez, de l'Hospital Consorci Sanitari de Terrassa i de la Unitat de AlergoRino del Centre Medico Teknon, que ha liderat l'estudi.No obstant això -continua- les recerques realitzades permeten assenyalar l'alteració de l'olfacte com un símptoma característic de la covid-19, pel fet que el virus se situa en l'epiteli respiratori, per la qual cosa pot afectar el neuroepitelio olfactori.Per tant, una disfunció en aquest sentit o en el del gust, ha d'alertar en la situació actual de pandèmia sobre una possible infecció per SARS-CoV-2, ha subratllat.Un altre dels resultats que ha permès obtenir l'estudi és que una major gravetat de la pèrdua de l'olfacte i del gust s'associa a un menor requeriment d'ingrés hospitalari. Els pacients que requereixen ser hospitalitzats presenten símptomes de tos, febre i dispnea de manera significativa.«Hem trobat que una major gravetat de la covid-19, amb una edat de més de 60 anys, hospitalització i majors nivells de proteïna C reactiva, s'associen a menor afectació de l'olfacte que en els pacients amb covid-19 ambulatoris i més joves», assegura la doctora Izquierdo.A més, també s'ha comprovat que el perfil de pacients amb pèrdua greu d'olfacte, a més de ser més jove és predominantment femení.Pel que fa a la millora i recuperació del sentit de l'olfacte, gairebé el 50% dels pacients van millorar a les 2 setmanes del diagnòstic.«En general es produeix una millora de manera espontània, però en un percentatge de pacients aquesta alteració persisteix en el temps, afectant el sabor, la qualitat de vida i la seguretat», adverteix el doctor Isam Alobid, president de la Comissió de Rinología, Al·lèrgia i Base de Crani Anterior de la SEORL-CCC i un dels autors de l'estudi.L'estudi va tenir lloc durant el màxim pic de la pandèmia amb l'objectiu de descriure l'afectació de l'olfacte i el gust i ha estat publicat en Journal Investigation Allergology and Clinical Immunology (JIACI).