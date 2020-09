El dèficit de la Seguretat Social serà del 2% del PIB el 2020

Aquest percentatge reflecteix el descens d'ingressos per l'impacte de la covid-19

Actualitzada 09/09/2020 a les 17:19

La Seguretat Social tancarà enguany amb un dèficit equivalent al 2% del Producte Interior Brut (PIB), segons ha assenyalat el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá.Durant la seva intervenció en la comissió del Pacte de Toledo, Escrivá ha explicat que aquest percentatge reflecteix el descens d'ingressos per l'impacte de la covid-19 així com el menor denominador sobre el qual es calcula, és a dir un PIB inferior per a aquest 2020.Escrivá ha insistit que la pandèmia «no altera el diagnòstic» que el Govern tenia sobre la situació del sistema de pensions i ha assenyalat que l'impacte en els comptes de la Seguretat Social «és transitori».I en un context d'incertesa, ha animat al Pacte de Toledo, a arribar a acords al més aviat possible que «garanteixin la suficiència i sostenibilitat del sistema de pensions» amb el consens de «mantenir el poder adquisitiu».En la seva presentació, també ha apuntat que el dèficit per al 2023 seria del 1,4% del PIB, 20.185 milions.Unes xifres, ha reiterat Escrivá, que reflecteixen en gran manera «despeses indiscutiblement impròpies» que, finançades de manera adequada, permetrien eliminar aquest dèficit.Així, ha detallat que aquestes despeses impròpies ascendiran el 2023 a 22.871 milions d'euros (el 1,6% del PIB), ja que el sistema finança polítiques no contributives (11.305 milions), la prestació per naixement (2.953), reduccions en les cotitzacions com la «tarifa plana» (1.818), complement per maternitat (1.082) i subvencions de règims (1.014).Aquesta necessària separació de fonts és una de les línies d'actuació que Escrivá ha tornat a defensar en el Pacte de Toledo, ajunto la necessitat d'augmentar l'edat efectiva de jubilació, acostant-la més a l'edat legal, revisar el sistema de previsió social complementària.