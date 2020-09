Brussel·les negocia comprar a BioNTech-Pfizer 200 milions de dosis de la vacuna contra la covid

Actualitzada 09/09/2020 a les 13:07

La Comissió Europea ha enllestit les converses amb la farmacèutica alemanya BioNTech-Pfizer per comprar una eventual vacuna contra la covid-19. L'executiu europeu negocia un contracte per comprar de manera anticipada 200 milions de dosis de la vacuna amb opció a comprar-ne 100 milions de dosis més un cop es demostri que la vacuna és segura i efectiva contra el virus. Es tracta de la sisena farmacèutica amb la qual la Comissió Europea enllesteix les converses, després de tancar acords amb Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac, AstraZeneca i Moderna. Per ara, l'executiu europeu només ha tancat un acord definitiu amb AstraZeneca.