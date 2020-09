Un estudi prova que el virus roman en múltiples òrgans fins a fases avançades

En nou dels deu pacients estudiats, s'ha trobat un nivell significativament alt de covid-19 en òrgans com el pulmó, cor, ronyó i fetge

Un estudi de la Clínica Universitat de Navarresa prova que el virus roman en múltiples òrgans fins a les fases més avançades de la malaltia en pacients greus amb covid-19, la qual cosa porta a concloure que pot ser «possible que calgui donar tractament antiviral» durant tot el procés de la malaltia d'aquests pacients.En ell, segons informa en un comunicat, es demostra la presència de virus viable (ARN del SARS CoV-2) en pacients morts per covid-19, malgrat trobar-se en la fase tardana (inflamatòria) de la malaltia, en la qual el mal depèn de la mateixa resposta immune de l'individu.Aquests resultats histopatològics s'han obtingut d'una fase preliminar sobre 10 pacients morts pel virus i han estat publicats a la revista Thorax, pertanyent al grup The British Medical Journal.L'origen de la recerca està en el desig de respondre a la inquietud de veure que els pacients morien i no sabien per què, explica Lola Lozano, directora del Servei d'Anatomia Patològica de la Clínica Universitat de Navarra, qui assenyala que com no podien fer autòpsies, van decidir fer, «amb el consentiment dels seus familiars, biòpsies multiorgàniques post mortem per a poder estudiar què estava passant».«El que hem trobat és que els pacients emmalalteixen principalment per la progressió de la malaltia pulmonar, però una cosa molt interessant és que hem trobat virus viable en biòpsies d'altres òrgans. Això vol dir que el virus es dissemina ràpidament a la resta d'òrgans, encara que no manifesti lesió morfològica», afegeix l'especialista.En nou dels deu pacients estudiats, els investigadors han trobat un nivell significativament alt d'ARN del SARS CoV-2 en òrgans com el pulmó, cor, ronyó i fetge.Sobre aquest tema, Manuel Landecho, del departament de Medicina Interna de la Clínica, assenyala que una de les coses que es pensava al principi és que aquesta malaltia té «una primera fase de replicació viral i una segona d'estat hiperinflamatori, i semblava que eren seqüencials».«No obstant això, -afegeix- nosaltres hem vist que, en els pacients morts, la replicació viral persisteix durant l'estat hiperinflamatori i, per tant, es poden donar al mateix temps».Aquest descobriment té implicacions des del punt de vista del tractament, ja que «és possible que calgui donar tractament antiviral fins i tot en les fases tardanes de la malaltia», subratlla.L'equip multidisciplinari de la Clínica, format per especialistes d'Anatomia Patològica, Medicina Interna, Pneumologia, Malalties Infeccioses i Anestèsia, ha estat el primer grup espanyol amb resultats patològics sobre la covid-19.En ell, s'han dut a terme estudis clínics i patològics per a poder «entendre millor al pacient aïllat i a la malaltia en general».«S'ha pres una mostra de pulmó, cor, fetge i ronyó, a més d'intestí en un d'ells, per a poder anar estudiant-los a mesura que es veia evident que s'afectaven pel coronavirus», detalla Borja Recalde, especialista de Pneumologia.Una vegada al laboratori, a més dels estudis patològics, es realitzava una detecció PCR a totes les mostres obtingudes per a detectar la presència del virus.«Aquest estudi ajuda a entendre què li està passant al pacient i la mateixa malaltia per, així, poder tractar-la millor i continuar investigant per a oferir el millor tractament possible», conclou Lozano.L'equip mèdic agraeix als pacients i familiars i mostren el seu profund respecte, ja que «encara que res elimina el dolor per la pèrdua d'un ser estimat, esperem que saber de la importància de la seva contribució ajudi a mitigar la tristesa».