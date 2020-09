Sanitat llança la campanya «Esto no es un juego», dirigida als joves

Recorda que és fonamental seguir la coneguda com a regla de les 3 M: mascareta, mans i mantenir la distància de seguretat

Actualitzada 08/09/2020 a les 13:27

El Ministeri de Sanitat ha llançat aquest dimarts la campanya «#EstoNoEsUnJuego» per reforçar el compliment de les mesures de protecció enfront de la covid-19, dirigida especialment als joves i que es difondrà exclusivament a través d'internet.Segons ha informat en un comunicat el departament que dirigeix Salvador Illa, l'objectiu és conscienciar a la societat en general -posant l'accent principalment en els joves- de la importància de seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries per evitar nous contagis.La campanya recorda que és fonamental seguir la coneguda com a regla de les 3 M: mascareta, usar-la sempre; mans, rentar-les amb freqüència; i mantenir la distància de seguretat amb altres persones. A més, subratlla la importància de restringir els contactes als grups habituals, siguin socials o dins de la família.La campanya institucional consisteix en vídeos i bàners (en castellà i subtitulats en les llengües cooficials) que es publicaran exclusivament en internet, des d'aquest dimarts i fins al pròxim 29 de setembre.