La Seguretat Social permetrà als autònoms societaris acollir-se a la Tarifa Plana

Les associacions d'autònoms han considerat que «ja era hora» que s'apliqués el recollit en tres sentències del Suprem

Actualitzada 08/09/2020 a les 18:20

La Seguretat Social aplicarà a partir d'aquest dimarts l'anomenada Tarifa Plana en la cotització als autònoms societaris, la qual cosa suposa un canvi de criteri davant la jurisprudència del Tribunal Suprem, segons han confirmat a Efe fonts del Ministeri d'Inclusió.Aquest canvi del criteri interpretatiu realitzat per la Tresoreria General de la Seguretat Social ha estat aplaudit per les associacions d'autònoms LIGA i UPTA, que han considerat que «ja era hora» que s'apliqués el recollit en tres sentències del Suprem.Fins ara en les resolucions d'alta dels autònoms societaris es deixava sense efecte la bonificació (Tarifa Plana) establerta l'Article 31 de la Llei , d'11 de juliol, de l'Estatut del Treball Autònom.«Amb aquest nou criteri, aquells als quals no se'ls apliqués la tarifa plana en el seu moment, tenen dret al fet que es revisi, han de sol·licitar-ho de manera expressa a la Seguretat Social», segons ha explicat el president de UPTA, Eduardo Abad, en un comunicat.I és que, a més d'aplicar-se a partir d'ara a totes les noves altes, també s'estimaran els recursos d'alça que estiguin pendents de resolució.Per a les resolucions que ja siguin fermes en via administrativa, perquè no s'impugnessin en el seu moment o hagués recaigut resolució desestimatòria dictada en alçada, que impedissin l'aplicació d'aquests beneficis, podran ser revisades sempre que ho sol·licitin els interessats.«Teníem raó i ens l'han donat», ha deixat clar el president d'ATA, Lorenzo Amor, en un altre comunicat en el qual destaca que és una notícia «molt important» aquest canvi de criteri que retorna un dret que tenien per llei els autònoms societaris.