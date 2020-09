El Govern aprova l'acord marc per al subministrament de material per a pandèmia

Entre els 3.700 milions d'unitats de productes de l'adquisició figuren bates, guants, ulleres, mascaretes, i tests moleculars

Actualitzada 08/09/2020 a les 17:06

El Govern ha aprovat aquest dimarts al Consell de Ministres l'acord marc per al subministrament del material necessari per a fer front a la pandèmia de coronavirus.Aquest acord té com a objectiu agilitzar l'accés als subministraments a través d'una compra centralitzada que evitarà que les comunitats autònomes -a excepció de la Comunitat Valenciana, que no s'ha sumat-, les àrees sanitàries de Ceuta i Melilla, l'Institut Nacional de Gestió Sanitària (INGESA) i els ministeris de Defensa i Interior hagin d'iniciar processos de licitació cada vegada que precisin un subministrament.Es pretén d'aquesta manera, informa l'Executiu en la referència del Consell de Ministres, seleccionar subministradors i productes per a fer front a la covid-19 i fixar les condicions a les quals hauran d'ajustar-se els subministraments basats en l'acord marc.Entre els 3.700 milions d'unitats de productes de l'adquisició figuren bates, guants, ulleres, mascaretes, tests moleculars covid-19 i kits d'extracció.L'import econòmic total de la compra ascendeix a 2.578,7 milions d'euros. Un total de 155 empreses s'han presentat en termini i sumen 475 ofertes d'onze lots.El Govern ha detallat que INGESA està analitzant tota la documentació rebuda al costat d'experts de les comunitats autònomes, l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris i l'Institut de Salut Carles III.Una vegada resolta la licitació, els serveis de salut de les comunitats autònomes podran realitzar contractes basats en aquest acord marc en funció de les seves necessitats específiques, sense haver de realitzar cap licitació suplementària.L'Executiu ha assegurat que aquesta tramitació és l'única opció possible per a disposar ben aviat del material necessari per a fer front a qualsevol eventualitat que pogués produir-se en els pròxims mesos en relació amb el coronavirus.