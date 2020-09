Desenvolupen filaments antibacterians amb impressió 3D contra la covid-19

Ofereixen la possibilitat de fabricar objectes reutilitzables per a utilitzar de manera segura en un ambient sanitari

L'empresa 3D Fils del parc científic de la Universitat Miguel Hernández (UH) d'Elx ha desenvolupat una línia de filaments antibacterians per a la impressió 3D, amb la qual oferir als usuaris la possibilitat de fabricar objectes reutilitzables per a utilitzar de manera segura en un ambient sanitari o de risc de propagació de la covid-19.La firma ha utilitzat els ions de plata per aconseguir la protecció antibacteriana als seus filaments, ja que, segons el cap d'Operacions, Pablo Valero, la plata és un «excel·lent antisèptic».Ha destacat la seva eficàcia enfront d'un ampli espectre d'agents bacterians, així com el seu efecte durador en el temps, la compatibilitat cutània o el seu efecte procuració.Aquests ions són totalment segurs i innocus per a l'ésser humà i permeten que els filaments puguin ser esterilitzats amb diferents mètodes.Aquests filaments ja han estat utilitzats en diferents iniciatives com la fabricació d'ulleres de protecció o un projecte de fabricació de mascaretes impreses en 3D, aquest últim projecte premiat per la Generalitat en el marc d'ajudes a projectes innovadors.