Denuncien la venda de joguines sexuals destinades a pedòfils a través d'internet

En Amazon España se venden muñecas sexuales para pedófilos y pederastas. Las imágenes, capturadas hoy, hablan por sí solas: "medios cuerpos" que simulan niñas pequeñas, con "vaginas y anos" para la masturbación de pedófilos y pederastas. También hay bustos...#AmazonPedofilia pic.twitter.com/gj0oIXLVcg — SICKSTOPPERS (@sickstoppers) September 4, 2020

La plataforma Sickstoppers, compromesa en la lluita contra l'abús sexual a menors a internet, ha denunciat a través del seu compte de Twitter diverses joguines de caràcter sexual destinades a pedòfils i de fàcil accés als usuaris. Aquestes joguines es poden adquirir, per exemple, a pàgines tan conegudes com Amazon.Alguns dels objectes que denuncia Sickstoppers són cossos de cintura cap avall que simulen ser una nena i, tal com denuncia la plataforma, són una eina per a pederastes i pedòfils. Per aquest motiu han demanat a la pàgina de Jeff Bezos que s'ordeni la seva retirada, ja que consideren que objectes així normalitzen la pederàstia.El debat per aquestes joguines està servit, n'hi ha que consideren que serveixen per sexualitzar els menors, d'altres opinen que poden evitar les pràctiques sexuals d'abús de menors.Pel que fa a Espanya, la plataforma ja ha demanat al Congrés dels Diputats que es prohibeixi la venda d'aquests productes.