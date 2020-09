Com diferenciar els símptomes entre una grip, un constipat o la covid-19?

S'apropa la tardor, una època en el qual augmenten els casos de grip

Actualitzada 08/09/2020 a les 17:39

Les diferències entre la malaltia de la covid-19, la grip o un constipat tenen símptomes similars i, per això, l'Hospital Quirón de Màlaga ha explicat a través del cap del Servei de Pneumologia, José Daniel Alcázar, com diferenciar aquestes patologies i com actuar davant cadascuna d'elles.L'hospital ha publicat aquesta nota en una època pròxima a l'arribada de la tardor, en el qual augmenten els casos de grip, i en la qual el doctor ha assegurat que en la fase inicial d'aquests tres processos, els símptomes poden resultar «pràcticament indistingibles».La clau està en la presència de complicacions respiratòries, molt més freqüent en la covid que en la grip –encara que també pot haver-les- i en el constipat.També en la tos i l'ofec, els símptomes «més alarmants» i que més poden identificar un cas covid, perquè no són «tan freqüents en una grip ni molt menys en un constipat», on predominen els símptomes de congestió nasal, segons ha assenyalat el cap de Servei de Pneumologia de l'Hospital Quirón de Màlaga.D'altra banda, la grip, que sol tenir un període d'incubació de tres o quatre dies, sol tenir un inici «molt més abrupte» que la covid-19, que sol ser del voltant de dues setmanes i té un inici «més gradual», per la qual cosa, des de l'hospital, assenyalen que el període d'incubació és «fonamental».Per a rebutjar la idea que es té un constipat comú, s'ha d'observar si existeix una febre elevada i la presència de cansament o astènia intensa; més relacionats amb un procés gripal o de covid però molt «infreqüents» en un constipat.Alcázar ha assenyalat que en el cas de sospita de covid-19, amb símptomes com una complicació respiratòria o febre de més de quatre dies, caldria acudir al Servei d'Urgències per a practicar exàmens complementaris, diagnosticar i descartar una pneumònia.Els símptomes «menors», com cansament, malestar i mocs, entre altres s'han de tractar d'una manera «convencional», amb medicaments de manteniment sense necessitat d'anar a Urgències per això; i el doctor ha reiterat que «sempre» davant febre de tres, quatre o cinc dies i la presència d'ofec, s'ha d'acudir a Urgències per a ser valorat.