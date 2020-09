Com utilitzar correctament les mascaretes KN95 o FFP2?

Són les més recomanables per protegir-nos del coronavirus

Actualitzada 07/09/2020 a les 21:14

Les mascaretes KN95, N95 o FFP2 són un tipus de mascaretes de similars característiques però amb una nomenclatura diferent segons la normativa (xinesa, estatunidenca o europea). Les KN95 i les N95 tenen una capacitat de filtrar partícules del 95%, en canvi les FFP2 el 92%.Són mascaretes molt efectives però no del tot iguals i, de fet, són les més recomanables per protegir-nos del coronavirus, ja que protegeixen a la persona que la porta i a les persones del seu voltant. Però, quin és el seu ús correcte?Tot i que no hi ha un acord per part dels laboratoris del seu ús, es recomana portar-les entre 8 i 12 hores. Però sobretot, el primordial és no reutilitzar-les, ja que són d'un sol ús. A més, els experts assenyalen que l'ideal per protegir-nos és posar-nos la mascareta i no treure'ns-la cada dos per tres.Prolongar les hores d'ús recomanades és molt perillós, ja que el filtre s'obstrueix i no protegeix l'usuari que la porta posada. A més, poden originar altres patologies, ja que les petites gotes de saliva que s'acumulen a la mascareta quan anem parlant afavoreixen el creixement de fongs i bacteris, el que pot convertir-se en una infecció.