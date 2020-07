L'ascens continuat de les temperatures és «realment alarmant», segons l'Aemet

La temperatura mitjana mundial anual podria ser 1 grau superior en cadascun dels pròxims cinc anys

L'ascens continuat de les temperatures és «realment alarmant», segons ha declarat a Efe José Ángel Núñez Mora, portaveu de l'Aemet, en relació amb l'anunci que en els pròxims anys es podria superar en 1,5 graus la mitjana anual preindustrial, una «fita més» en una escalada continuada.L'Organització Meteorològica Mundial (OMM) ha publicat aquest dimecres les seves noves prediccions climàtiques, que contemplen que la temperatura mitjana mundial anual podria estar almenys 1 grau per sobre dels nivells preindustrials (1850-1900) en cadascun dels pròxims cinc anys i que podria superar el llindar d'1,5 graus en algun d'ells.L'informe també incideix en el fet que en l'últim període quinquennal s'han registrat els cinc anys més càlids dels que es té constància i vaticina que en el període 2020-2024 la temperatura de pràcticament totes les regions, excepte en parts dels oceans meridionals, serà més càlida que en el passat recent.Un altre dels aspectes destacats en l'informe de l'OMM és la probabilitat d'un increment de l'activitat tempestuosa a l'Europa occidental.Espanya és «climàticament molt complexa» i les tempestes obeeixen a diversos mecanismes, però un increment dels vents de l'oest, que són els que condueixen els fronts atlàntics, implicaria un augment de l'activitat tempestuosa en l'oest de la Península i Cantàbric, encara que no en la resta de regions, ha explicat Nuñez Mora.Per a Greenpeace, aquest informe «posa de manifest la gran feina que ens queda per fer i la necessitat d'urgència davant l'emergència climàtica». En declaracions a EFE, Tatiana Nuño, responsable de la campanya de Canvi Climàtic de l'organització ecologista, ha recordat que Espanya «és un dels països més vulnerables enfront del canvi climàtic d'Europa» i per això, «és fonamental augmentar l'ambició climàtica en l'àmbit nacional».En aquest sentit, Nuño ha instat que l'Executiu es comprometi a aprovar un objectiu de reducció de les emissions de CO₂ del 55% el 2030 respecte a 1990 i aconseguir el zero net el 2040 i ha recordat, que la temperatura a Espanya «ha augmentat 0,3 graus cada dècada des dels anys 60 i cinc dels sis anys amb temperatures més altes des de 1965 s'han registrat en aquesta última dècada». «El canvi climàtic es continua accelerant i agreuja la crisi a la qual ens enfrontem», ha asseverat la portaveu de Greenpeace.Els pronòstics de l'OMM no prenen en consideració els canvis en els nivells d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle i d'aerosols fruit de les mesures de confinament per la pandèmia de la COVID-19, perquè donada la llarga durada del diòxid de carboni (CO₂) en l'atmosfera, no s'espera que l'impacte de la caiguda de les emissions enguany produeixi una reducció de les concentracions d'aquest gas.Segons el portaveu de l'Agència de Meteorologia, «la fase de confinament i decreixement de les emissions durant la COVID-19 és massa breu per a produir un impacte significatiu en les concentracions d'aquests gasos i, dins de l'evolució general, gairebé no es percebrà o apareixerà com un petit soroll local dins de la tendència general a l'alça».En la mateixa línia, Greenpeace incideix en què, a pesar que per la crisi del coronavirus les emissions han caigut, la quantitat de CO2 acumulada en l'atmosfera és massa alta i alerta que, malgrat la reducció de les emissions en alguns sectors com el transport i l'elèctric, aquesta concentració continua augmentant.«Vivim un moment únic per a assegurar que els plans per a la recuperació econòmica després de la pandèmia responen també a l'emergència climàtica», ha subratllat Tatiana Nuño.