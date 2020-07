Un home colpeja i apunyala la seva parella davant del seu fill

L'autor de l'atac, un jove de 17 anys, s'ha entregat a la policia

Acabo de ver en @telecincoes estas durísimas imágenes de una reciente paliza en #Eibar, por parte de un hombre a una mujer.

Este malnacido, hoy... la ha apuñalado en presencia de su hijo.

Voy a ser fino... Ojalá le caigan 30 años de cárcel!

Un jove de 17 anys va apunyalar dimarts a la seva parella a plena llum del dia i davant del seu fill d'uns quatre anys a Eibar. L'home va colpejar en diverses ocasions a la dona i també va clavar-li una navalla a la cama. L'home, després de cometre aquesta agressió, va fugir dels llocs dels fets, i la dona va haver de ser traslladada a un hospital per la ferida a la cama.La baralla va ser enregistrada per un testimoni i va començar a córrer per les xarxes socials. En el vídeo es pot veure com l'home agafa a la dona i la tira a terra per després colpejar-la en diverses ocasions. En aquestes imatges no s'aprecia com l'home li clava una navalla, però sí que es veu l'arma a terra, al costat de la dona. A més, també es veu com el fill, intenta separar a l'agressor de la seva mare sense èxit.Ahir, gairebé 24 hores després de l'agressió, l'home va entregar-se a una oficina de l'Ertzaintza a Hernani. La dona continua recuperant-se de l'agressió a l'hospital i el seu fill es troba amb unes veïnes de la víctima. L'Ajuntament d'Eibar va mostrar el seu «més absolut rebuig» davant el succés i ha mostrat el seu suport a la víctima, condemnant aquesta agressió.