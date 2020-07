Sanitat registra 28.396 morts per coronavirus a Espanya, quatre més que dimarts, i 383 nous positius

En l'última setmana hi ha hagut 137 hospitalitzacions i 6 ingressos en UCI.Segons l'últim informe de Sanitat, hi ha hagut 4.653 diagnosticats en els últims 14 dies i 2.347 en els darrers set. Per inici de símptomes, s'han diagnosticat 1.347 casos en els últims 14 dies i 351 en la darrera setmana.A Catalunya, des que va començar la pandèmia, s'han diagnosticat 63.042 casos, 52 el dia previ. Són 16 més que la dada notificada ahir (36) quan es va doblar la de l'anterior (18). En els últims 14 dies se n'han diagnosticat 1.971 i 1.147 en els darrers set. Per inici de símptomes, s'han diagnosticat 659 persones en els últims 14 dies i 135 en la darrera setmana.L'Aragó és la comunitat amb més casos nous diagnosticats el dia previ (60), que ha doblat els de l'anterior. La segueix Catalunya (52) i Madrid i Galícia, amb 35 respectivament. També se n'han registrat 28 a Andalusia, 12 al País Basc i 10 a Extremadura. Només hi ha tres comunitats sense cap nou diagnosticat el dia previ.Per defuncions, quatre de les 9 registrades l'última setmana s'han produït a Madrid, dues al País Basc i una a Andalusia, a Castella i Lleó i l'Aragó, respectivament. Hi ha catorze comunitats sense cap mort en els darrers set dies.Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 125.630 hospitalitzacions, 137 l'última setmana. D'aquestes, 39 s'han produït a Madrid. Castella-la Manxa n'ha tingut 24, Andalusia 15, l'Aragó 12, el País Valencià 10 i Catalunya 9. Hi ha cinc comunitats sense cap nou ingrés en els darrers set dies.En relació a les UCI, des que va començar l'epidèmia hi ha hagut 11.707 entrades, un més que ahir i 6 en els últims set dies. D'aquests, dos han estat a Catalunya.