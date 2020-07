Sanitat registra 241 nous casos en un dia a l'Estat i 10 defuncions en l'última setmana

Segons l'últim informe de Sanitat, hi ha hagut 4.852 diagnosticats en els últims 14 dies i 2.491 en els darrers set. Per inici de símptomes, s'han diagnosticat 1.431 casos en els últims 14 dies i 391 en la darrera setmana.A Catalunya, des que va començar la pandèmia, s'han diagnosticat 63.307 casos, 52 el dia previ. És la mateixa xifra que es van notificar ahir. En els últims 14 dies se n'han diagnosticat 2.191 i 1.172 en els darrers set. Per inici de símptomes, s'han diagnosticat 714 persones en els últims 14 dies i 155 en la darrera setmana.L'Aragó és la comunitat amb més casos nous diagnosticats el dia previ (59) La segueix Catalunya (52), Andalusia (32), Madrid (22), Castella-la Manxa (20), Galícia (11) i el País Valencià (10). Hi ha quatre comunitats sense cap nou diagnosticat el dia previ.Per defuncions, quatre de les 10 registrades l'última setmana s'han produït a Castella i Lleó, tres a Madrid, dues a Andalusia i una a l'Aragó. Hi ha quinze comunitats sense cap mort en els darrers set dies.Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 125.660 hospitalitzacions, 150 l'última setmana. D'aquestes, 39 s'han produït a Madrid. Castella-la Manxa n'ha tingut 25, Catalunya 18, Andalusia 16, l'Aragó 11, el País Valencià i Castella i Lleó 10, respectivament. Hi ha quatre comunitats sense cap nou ingrés en els darrers set dies.En relació a les UCI, des que va començar l'epidèmia hi ha hagut 11.708 entrades, un més que ahir i 5 en els últims set dies. D'aquests, tres han estat a Catalunya.