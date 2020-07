Presó permanent revisable per al jove que va matar els seus pares i l'avi

L'home, de 25 anys, va assassinar els seus familiars amb múltiples ganivetades al seu domicili de Tenerife

Actualitzada 08/07/2020 a les 23:51

La secció segona de l'Audiència Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condemnat a presó permanent revisable al jove que va assassinar als seus pares i al seu avi el març de 2018 a l'habitatge familiar d'Arona, a Tenerife.La sentència, avançada pel mitjà El Dia, aplica aquesta pena màxima per la mort de l'avi de 87 anys, mentre que el condemna a 20 anys per l'assassinat del pare i a 22 anys i sis mesos de presó per l'assassinat de la mare.El tribunal considera que les morts es van produir amb traïdoria i acarnissament i compte com a agreujant en els tres assassinats la circumstància de parentiu.Els fets van ocórrer el 23 de març de 2018 en la finca familiar situada en Guaza, en el municipi d'Arona, quan a les 03.00 hores del matí el jove de 25 anys va matar primer als seus pares amb diverses punyalades i posteriorment al seu avi, al qual també va assestar diverses ganivetades que li van causar la mort.La sentència avala el que s'ha dit per un jurat popular, que va declarar provats que els fets són constitutius dels delictes d'assassinat traïdorenc i considera que l'agressió es va produir de manera «sobtada, ràpida, inesperada i brutal».En el cas de la mare, a més, es va produir acarnissament, ja que la va acoltellar més vegades del necessari (unes 30 segons l'informe de l'autòpsia) per a produir-li la mort i la sentència recorda que l'encausat va posar de manifest un sentiment d'odi i malvolença cap a la seva progenitora.La sentència descarta que el condemnat sofrís un trastorn mental transitori com va al·legar el seu defensa i recorda que el dia dels assassinats va ser ell mateix el que va trucar als serveis d'emergència i va al·legar que un lladre havia entrat a la seva casa i matat als seus pares.El jove va relatar aquesta nit detalladament els fets i es va mostrar orientat, la qual cosa és incompatible amb un trastorn o brot psicòtic, agrega el text judicial.A més indica que no es van detectar rastres de drogues tòxiques ni alcohol i assenyala que tampoc es pugui aplicar com a atenuant el reconeixement dels fets, ja que el condemnat només va reconèixer ser l'autor de les tres morts quan va constatar que les sospites requeien sobre ell.