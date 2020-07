Montero no descarta tornar a decretar l'estat d'alarma pels rebrots

Sobre el rei emèrit, Montero ha opinat que tothom deu sentir «preocupació» i «perplexitat» coneixent les informacions «greus» sobre els presumptes negocis irregulars de Joan Carles I. Montero ha subscrit les paraules d'ahir de Pedro Sánchez sobre la «pertorbació» per les informacions i també l'agraïment pel fet que Felip VI se'n distanciï.D'altra banda, Montero ha insistit a allargar la mà al PP per als pressupostos. Montero ha desitjat «tenir uns comptes públics que comptin amb el consens de tots», inclosos els populars, «a qui no descarto a l'hora de poder formular-les». Donar aquest suport, segons Montero, no és fer-ho a l'executiu si no «a Espanya». «Tots hem d'aportar el nostre granet de sorra» per tenir PGE, ha remarcat.