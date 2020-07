Gairebé el 60% dels pacients de COVID desenvolupen símptomes neurològics

Un 20% va patir encefalopaties

Actualitzada 09/07/2020 a les 22:52

Fins al 57,4 per cent dels pacients afectats per COVID-19 ha desenvolupat algun tipus de símptoma neurològic, segons un estudi que ha dut a terme un grup d'investigadors liderats per un especialista d'Albacete i que publica la revista mèdica Neurology.El treball, que ha estat liderat pel professor de la Universitat de Castella-la Manxa (UCLM) i cap de Neurologia de l'Hospital Universitari d'Albacete, Tomás Segura Martín, és el més extens que s'ha publicat fins ara en l'àmbit internacional, informa aquest dijous en una nota de premsa la institució acadèmica.Per al seu desenvolupament, s'ha avaluat a 841 pacients hospitalitzats a Albacete per haver-se contagiat del virus SARS-CoV-2 durant el mes de març, dels quals el 57,4 per cent van desenvolupar principalment miàlgies, però també cefalees i encefalopaties, entre altres símptomes neurològics.Tomás Segura precisa, en declaracions recollides en el comunicat, que la sèrie albacetenya centra el seu treball en la revisió sistemàtica de 841 pacients hospitalitzats el mes de març, concretament en tres setmanes, dels quals s'han analitzat les característiques demogràfiques, les manifestacions clíniques sistèmiques i neurològiques i les proves complementàries.D'aquest estudi observacional es desprèn que les manifestacions neurològiques són comunes en pacients hospitalitzats amb COVID-19.Així, el 57,4 per cent dels pacients avaluats a Albacete va desenvolupar algun símptoma neurològic, des dels denominats «inespecífics» (d'ells un 17% miàlgia; un 14% mal de cap i un 6% inestabilitat), que van ser més comunes en les primeres etapes de la infecció, a uns altres, com la pèrdua d'olfacte i la disgeusia (trastorns del gust).Aquests últims són símptomes molt específics, més freqüents en casos menys greus o els més greus i específics, neurológicament parlant, com els ictus, les polineuropaties, i sobretot, per la seva freqüència, com és el cas de les encefalopaties, que van patir en major o menor grau el 20 per cent dels pacients hospitalitzats per COVID-19, apunta Segura.Així mateix, assenyala que en comparació amb un estudi xinès, els investigadors espanyols van observar que els pacients d'Albacete tenien més comorbiditat, constatant que l'obesitat era un factor de risc de gravetat per sobre de la resta.Sobre aquest tema, Segura considera que aquest fet es deu possiblement al fet que el pacient amb obesitat té menor capacitat ventilatòria i també perquè té facilitat per a respondre amb una resposta immunitària excessiva, la coneguda com a «tempesta de citocines».En aquest sentit, la UCLM indica que l'article publicat en Neurology defensa que els metges han de mantenir una estreta vigilància neurològica sobre aquests pacients per a reconèixer de manera precoç possibles complicacions del sistema nerviós en les persones afectades per SARS-CoV-2, , que entén que «són sens dubte molt més freqüents del que es pensava».