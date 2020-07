Europa vigila els rebrots, mentre la pandèmia s'accelera a la resta del món

EUA i Brasil no es recuperen

«Això està lluny d'acabar-se», va avisar fa poc el director general de l'OMS, Tedros Adhanom. Ja s'han superat els 12 milions de casos al món.Tot i que Europa ha superat des de fa mesos el pic de la pandèmia, en les últimes setmanes s'han detectat rebrots en algunes zones, com va passar a la Xina, on van haver de reimposar restriccions per un conjunt de contagis a un gran mercat de Pequín.A finals de juny, Alemanya i Portugal seguien el mateix camí per l'aparició localitzada de noves infeccions. El govern del Rin del Nord-Westfàlia va imposar el confinament de dos districtes on viuen unes 638.000 persones per un rebrot. El govern portuguès també va reimposar restriccions a l'àrea de Lisboa després de veure un repunt dels contagis.Poc després es va registrar un altre rebrot a Leicester, al Regne Unit, que també va implicar un nou confinament de la població. De fet, feia poc que el govern britànic havia començat a relaxar les mesures per la covid-19, ja que la seva recuperació ha estat més lenta que a altres països europeus.Per la seva banda, Croàcia, Bulgària i Macedònia del Nord han viscut un repunt dels contagis i les morts a finals de juny i principis de juliol.Catalunya ha protagonitzat aquesta setmana un dels últims rebrots a Europa amb el repunt de casos al Segrià. Una recaiguda que ha portat al Govern a confinar la comarca.El Centre Europeu per al Control i la Prevenció de Malalties (ECDC per les seves sigles en anglès) avisa que un augment de casos «no necessàriament indica un increment de la transmissió» del virus. «Aquesta informació s'ha d'interpretar amb precaució», defensa l'ECDC.Tot i això, aquest organisme insisteix en la importància de la detecció ràpida de nous casos i de conscienciar a la població que la pandèmia no s'ha acabat.Mentrestant, a l'altra banda de l'Atlàntic encara lluiten per superar el pic de la pandèmia. Els Estats Units i el Brasil lideren el rànquing mundial de països on més casos s'estan detectant ara mateix amb més de 100.000 infeccions noves en els últims set dies.Així, els Estats Units va superar dimecres els tres milions d'infectats i han registrat gairebé 130.000 morts, segons la Universitat Johns Hopkins. Una taxa de mortalitat que s'està incrementant en els darrers dies.Per darrere dels EUA se situa el Brasil que, amb més d'un milió i mig de contagiats i més de 65.000 morts, és el segon país del món més afectat per la pandèmia. El seu president, Jair Bolsonaro, va anunciar recentment que havia donat positiu.A l'Àsia s'estan accelerant els contagis en les darreres setmanes, especialment a l'Índia (742.417 casos i més de 20.000 morts), Bangladesh (168.645 casos i més de 2.000 morts) i Indonèsia (66.226 casos i més de 3.000 morts).Des de l'inici de la pandèmia s'han detectat al món més d'11 milions de contagis de la covid-19 que ha provocat la mort de més de 500.000 persones. Més de la meitat de defuncions s'han registrat al continent americà, mentre Europa concentra el 40% de les morts.