Espanya compta amb 73 brots actius per coronavirus

Evitar la segona onada

El ministre ha insistit que «és normal» que hi hagi brots i que el que cal fer és detectar a temps i actuar quan es detecten. «La clau és la detecció precoç perquè brots n'hi hauran», ha resumit. En aquest sentit, ha afirmat que l'actuació fa unes tres setmanes a l'Aragó ha permès «reconduir i controlar el brot» i que es treballa per aconseguir el mateix al Segrià i A Mariña.Illa ha assegurat que és evident que hi ha hagut relació entre els brots d'Aragó i Lleida i ha valorat que Catalunya disposa d'un protocol específic per al cas del temporers que està «ben dissenyat i que s'ha d'implementar».Pel que fa a la decisió de la Generalitat de fer obligatòria la mascareta tot i que hi hagi distància de seguretat, Illa ha explicat que per al Ministeri és obligatori el seu ús quan no es pugui mantenir al distància de seguretat i ha afegit que caldrà veure les «especificitats» de les disposicions que puguin aprovar les comunitats. A més, ha valorat que si es fa obligatòria en altres supòsits «s'hauran de prendre mesures per fer complir aquesta situació».El ministre ha explicat que s'estan prenent totes les mesures «per evitar que hi hagi una segona onada» i ha afirmat que ja sabien que hi haurien, i que hi hauran, brots. «Però no podem descartar res, hem de tenir la guàrdia alta i respecte al virus», ha manifestat. Tot i això, ha assegurat que «no hi ha cap previsió» d'haver de tornar a aplicar l'estat d'alarma amb les dades actuals.