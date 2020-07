Els casos globals de coronavirus ascendeixen a 11,8 milions i 544.000 morts

Els pacients recuperats suposen el 60% del total i els malalts en estat greu o crític són l'1% dels casos actius

Els casos de COVID-19 al planeta ha ascendit avui a 11,84 milions, mentre que els morts són 544.739, segons les xifres de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el director general de la qual Tedros Adhanom Ghebreyesus ha reconegut avui que en molts països la pandèmia segueix «fora de control».Els casos diaris, no obstant això, s'han reduït a uns 170.000 en les dues últimes jornades, després que en el passat cap de setmana s'aconseguissin taxes rècord de més de 200.000 per dia.Amèrica concentra més de la meitat dels contagis (6,12 milions) i dels morts (272.000), mentre que Europa se situa com el segon continent més afectat amb 2,82 milions d'infeccions i 201.000 morts.Per països, els EUA es manté com el país amb major nombre de contagis, acostant-se als tres milions, seguit del Brasil (1,66 milions), l'Índia (767.000), Rússia (700.000), el Perú (309.000) i Xile (303.000).Els pacients recuperats han superat la barrera dels 7 milions, suposen ja més del 60 per cent del total, i els malalts en estat greu o crític són 58.000, l'u per cent dels casos actius.